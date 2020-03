Les générations : un hommage touchant !!!

« D’abord… d’abord il y a l’ainé » … comme une chanson de Brel bien connue « Ces gens là », dépeignant les portraits poignants des membres d’une famille sur plusieurs générations, Flavia Biondi nous invite à découvrir le retour «semi-tragique » d’un des plus jeunes membres d’une famille franco-italienne, après un échec amoureux ! De quoi bousculer les « US et coutumes » de toutes les générations rassemblées sous un même toit par manque de moyen ! « Les générations », un drame social plein de tendresse disponible aux Éditions Glénat depuis le 11 Mars 2020. One shot +12.

Le décor :

Suite à une rupture amoureuse, le jeune Matteo décide de rentrer dans sa famille. Quittant la ville de Milan et son université. Une épreuve, pour lui de retrouver un « bercail campagnard » après trois ans d’absence, en ayant laissé beaucoup de choses non réglées derrière lui : entre autre, une dispute avec son père. La seule solution pour « crêcher » un moment, c’est chez grand-mère.

Oui, mais voilà. Arrivé sur le pas de la porte, il s’aperçoit que l’appartement est déjà bien « plein » !!! Tout d’abord, Sara, une de ses cousines, enceinte jusqu’au cou, puis ces trois taties : antonia, la mère de Sara, Cosima, boulotte cuisinière, et Bruna, la plus « revêche » !! Les questions fusent de toute part à propos de son retour. Il a juste le temps de demander à Mamie s’il peut rester pour quelques jours, que déjà c’est la panique …

Mais, comme à part Bruna, tout le monde se rappelle au bon sens de Mamy : « On n’est jamais trop, on est une famille », c’est décidé, il dormira sur le canapé en attendant.

Une cohabitation générationnelle au départ bien difficile, qui va pourtant le « réveiller » et lui apporter un nouveau souffle de vie.

Le point sur la BD :

« Les générations » aux Éditions Glénat, est un one shot qui confronte les personnages d’une famille franco-italienne, au quotidien bien trop campé dans des carcans sociaux. Aux jugements des esprits trop souvent fermés qui ne s’adaptent pas à la « nouveauté ». Aux secrets de famille bien trop souvent cachés par peur de ne pas être accepté.

L’autrice, Flavia Biondi, dresse un portrait touchant de cette « tribu », en partie féminine, unie envers et contre tout/s. Malgré les problèmes, le manque d’humanité ou de considération de certains.

Ce jeune Matteo, en quête d’une nouvelle existence, complètement désabusé, vient non seulement bouleverser l’organisation initiale de la meute, mais vient aussi reprendre une place qu’il avait oublié et dont il avait quelque part besoin.

Non seulement une ode à la famille mais aussi aux « mamas » de différentes générations !

Le conclusion :

Avec tendresse, bienveillance et toute la délicatesse du monde, Flavia Biondi compare la famille qu’elle nous présente à un arbre et ses pommes ! Une fois mûres, celles-ci tombent et laisse la place aux nouveaux bourgeons !! Une jolie métaphore de la vie et de la famille qui laisse le lecteur pleins de larmes. Bouleversé par le souffle dramatique final. « Les générations » aux Éditions Glénat, un hommage poignant à toutes les « lignées » qui composent une famille !!!

(Flavia, si ta grand mère ne savait ni lire, ni écrire, mais dessinait des tourterelles, la mienne chantait comme un rossignol. Merci pour cet hommage à toutes les grand-mère du monde)