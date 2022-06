Mon Eau – Un parfum frais & estival signé Lolita Lempicka

Peut-être êtes-vous à la recherche d’un parfum estival, frais et vivifiant ? Si tel est le cas, je vous encourage vivement à aller sentir l’eau de parfum « Mon Eau » de Lolita Lempicka que je trouve simplement exquis.

« Mon Eau » : Un parfum tout en douceur

« Mon Eau » de Lolita Lempicka fait partie des parfums que j’associe aux beaux jours. J’ai d’ailleurs été charmée instantanément, cela ne fait aucun doute pour moi, il va me suivre tout l’été. J’ai de suite apprécié sa fraîcheur qui diffère de certaines eaux de parfum estivales trop sucrées à mon goût, voire entêtantes. Il puis, il y a ce juste équilibre entre les ingrédients qui la composent. Tout est parfaitement dosé, créant ainsi une fragrance délicate et féminine.

Notes de tête : feuilles de framboisier, mûre et graine d’anis

: feuilles de framboisier, mûre et graine d’anis Notes de cœur : camomille romaine, iris, jasmin sambac

: camomille romaine, iris, jasmin sambac Notes de fond : violette, santal, muscs blancs

Vous l’aurez compris, « Mon Eau » fait partie de ces parfums frais et fleuris à la fois. J’ai d’ailleurs été ravie de retrouver la violette que j’affectionne tout particulièrement. Reconnaissable, elle ressort de façon très subtile, laissant place au jasmin qui ajoute ce petit quelque chose d’addictif. Vous l’aurez compris, « Mon Eau » est un parfum aérien qui attire, auquel on s’attache et qui possède sa propre identité, authentique, tout en légèreté.

Je me dois de vous préciser que les ingrédients qui composent la formule sont naturels, le parfum est d’ailleurs labellisé One Voice. De plus, « Mon Eau » est 100 % vegan, ne contient aucun colorant, filtre ou perturbateur endocrinien. Une ode à la femme en quelque sorte, on apprécie !

« Mon Eau » va faire chavirer plus d’un cœur, j’en suis convaincue. Je suis moi-même convaincue de le porter tout l’été car j’aime cette fraîcheur qu’il m’apporte du bien-être tout au long de la journée.