Mon grand bébé touche-à-tout – Les animaux

Mon grand bébé touche-à-tout est une nouvelle collection, des éditions Langue au chat, qui débute avec deux titres, dont Les animaux, paru en mai 2024. Un livre carré, à la couverture molletonnée, en grand format, pour explorer plus et élargir les horizons des tout-petits !

Le livre à toucher présente, sur la première double page, les animaux de la ferme. Les photographies sont accompagnées des noms des animaux, afin de faire des associations, pour les enfants. Trois animaux sont à toucher, proposant des textures différentes, pour éveiller le sens du toucher. La deuxième double page présente les animaux de la forêt. Les bambins vont retrouver, entre autres, le crapaud, la moufette, le sanglier, la biche, le raton laveur, ou encore le renard. Là encore, trois matières sont à toucher, pour aller plus loin dans la découverte de ces animaux. La double page suivante propose de découvrir les animaux de la montagne.

L’incontournable Bébé touche-à-tout débarque en grand format, pour les tout jeunes lecteurs ! Une nouvelle collection qui vient agrandir et compléter la gamme. Un grand format, qui reste pratique à prendre en main et propose beaucoup plus de découvertes, pour les plus curieux. Les coins arrondis et la couverture molletonnée offrent toujours autant de plaisir et de sécurité. Les photographies restent également, toujours aussi saisissantes, permettant aux enfants de se retrouver rapidement. L’imagier suggère de découvrir les animaux de tous horizons, à travers, notamment le sens du toucher. En effet, trois textures sont à effleurer, pour éveiller le sens du toucher, tout en travaillant le langage, avec les noms des animaux à retrouver. L’univers reste également coloré et très plaisant à découvrir.

Les animaux est l’un des premiers titres de la nouvelle collection Mon grand bébé touche-à-tout, des éditions Langue au chat. Un imagier avec de belles photographies, pour éveiller les tout-petits, entre développement du langage, association d’une image à un mot, et stimulation du toucher.