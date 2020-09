Mon grand imagier photo aux éditions Langue au chat

La journée de bébé et Les animaux sont deux grands livres de la nouvelle collection des éditions Langue au chat, Mon grand imagier photo, parus en juillet 2020. Deux livres incontournables pour les tout-jeunes lecteurs, pour apprendre les premiers mots et mettre un nom sur une image.

C’est par la maison, que le premier imagier débute cette découverte, avec une grande photographie. Des légendes accompagnent cette grande illustration qui tient sur la première page. Ainsi les enfants découvrent un lieu qu’ils peuvent reconnaître, la maison, avec la porte d’entrée, le garage, les fenêtres, le toit et le ciel au-dessus. Ensuite, c’est l’intérieur de la maison qui est présentée, avec des objets que l’on retrouve dans la cuisine, lieu fascinant pour les tout-petits, où il y a toujours quelque chose qui se passe…

Pour le deuxième grand imagier, c’est par la ferme, lieu aussi incontournable, que la découverte se fait. Une grande photographie représentant un champ de colza, avec un tracteur et des silos à l’arrière-plan. Des légendes viennent, là aussi, compléter le vocabulaire des tout-jeunes lecteurs. A côté, sur l’autre page, des animaux de la basse-cour sont à retrouver et à nommer, pour les différencier et s’enrichir.

Les imagiers sont grands, avec des pages rigides, facilement à prendre en main pour les enfants et à tourner. De par sa taille, les photographies sont surprenantes, les tout-jeunes lecteurs s’immergent facilement dans les univers à découvrir. Ainsi, ils se retrouvent à table avec un jeune garçon, ou encore au bord d’un petit ruisseau, en pleine forêt. Une centaine de photos sont à découvrir dans chacun des livres, pour apprendre les premiers mots, et associer un nom à une image. Les ouvrages sont épurés, passionnants, avec de belles photographies, offrant un réalisme qui favorise l’interaction avec les enfants, qui s’amusent à montrer du doigt et réagissent facilement.

Mon grand imagier photo est une nouvelle collection des éditions Langue au chat, qui présente deux imagiers, La journée de bébé et Les animaux, deux thèmes fascinants, qui incite les tout-jeunes lecteurs à découvrir, nommer et ainsi enrichir leur vocabulaire.