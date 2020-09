Les Licteurs – Deux albums formant une histoire complète

Les Licteurs est une nouvelle série des éditions Glénat, qui se présente en deux albums parus simultanément, en juillet 2020. Des bandes dessinées d’Olivier Richard et Yang Weilin, présentant un péplum ésotérique plein de mystère, de magie, de forces occultes et d’aventure.

An 33 de notre ère, sur la mer ionienne, au large de l’île de Paxos, un navire vogue tranquillement. A son bord, Thamus se réjouit, car si le temps se maintient, ils attendront Brundisium dans seulement deux lunes. Mais bientôt, il entend une voix au loin qui l’appelle. Il n’est pourtant jamais passé par là, il ne comprend pas pourquoi quelqu’un l’appellerait. Puis, cette voix lui donne des directives et une information importante, alors que le ciel se couvre rapidement, plongeant le navire dans l’obscurité. Les marins sont effrayés, ils y voient de la sorcellerie. Des éclairs illuminent le ciel assombri, des oiseaux tombent du ciel, une terrible tempête entraine le navire à la dérive, lorsque soudain, il est stoppé net. Le ciel commence à s’éclaircir, les marins découvrent avec stupeur les enfants de Poséidon morts, tous échoués, à la surface de l’eau, morts…

L’histoire est originale, mêlant diverses croyances à un même récit, entre chrétienté, mythologie romaine et dieux anciens. Presque deux cent ans plus tard, les Licteurs, forces spéciales de l’Empire romain, suite à une tentative de meurtre sur la personne de César, doivent enquêter. Une investigation surprenante, avec une petite équipe de quatre personnages entraînés sur le terrain d’un côté et de l’autre un sénateur qui mène son enquête depuis Rome, où il découvre aussi la folie de son Empereur. La bande dessinée est un mélange d’aventure, de fantastique et d’horreur, présentant un péplum bien ficelé et surprenant, entre mystères et combats épiques, qui dévoile, petit à petit, une sombre et inquiétante réalité, avec des forces terrifiantes qui sont à l’œuvre pour détruire la Terre et l’humanité. Le dessin est agréable, plutôt classique, avec un trait dynamique, fluide et réaliste charmant.

Les Licteurs est une série surprenante qui se présente en deux albums, parus simultanément, aux éditions Glénat. Deux bandes dessinées qui présentent une histoire entre fantastique, horreur et mythologie, plutôt bien menée et captivante.