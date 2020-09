Pilot surprend pour la Rentrée : Gamme FriXion, pointes fines, recharges…

La rentrée de septembre est l’une de mes périodes préférées. Elle est synonyme de renouveau et me donne envie de me lancer dans de nouveaux projets. Et chaque année, j’aime m’équiper de nouvelles fournitures scolaires : tradition oblige ! Pilot fait partie de mes marques chouchou avec notamment sa gamme FriXion que je trouve géniale. D’ailleurs, j’ai repéré quelques pépites que j’avais envie de vous présenter dans cet article, c’est parti !

Que la FriXion family se réjouisse, Pilot réserve toujours de belles surprises pour sa gamme. Au programme, des pointes bien plus fines pour ceux qui aiment la précision. Des modèles rechargeables et éco-conçus ; des coloris encore plus flashy et bien sûr, une qualité irréprochable !

Pilot nous surprend pour la Rentrée

Je ne vais pas vous redire en quoi consiste la gamme FriXion, car j’en ai déjà parlé longuement ICI. Pour résumer, il s’agit de stylos, feutres et surligneurs qui s’effacent à l’aide de l’embout situé à l’extrémité du stylo. C’est l’atout rêvé des enseignants, des élèves et des gens comme moi, qui aiment que tout soit nickel lorsqu’ils écrivent une lettre ou un courrier.

J’ai pu essayer les nouveaux FriXion Ball et notamment les nouvelles couleurs très pop’ : orange, violet, bleu, rose. Ce sont des couleurs que j’aime avoir avec moi, notamment lorsque je planifie des choses, afin qu’elles ressortent bien sur mon cahier. Le design des stylos est plutôt sympa. La mine glisse facilement, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres stylos de couleur. Petite nouveauté concernant la mine : elle est proposée en diamètre 0.5, du coup le tracé est plus fin. Cela peut être pratique pour les élèves qui ont besoin de précision, pour soigner leur écriture notamment. Perso, j’aime mieux les pointes basiques, plus lourdes sur le papier. Question de goût !

Pilot s’engage pour l’environnement puisque le FriXion Ball est fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé. Un atout de taille qui risque de faire plaisir aux défenseurs de la planète.

Autre surprise cette année, le stylo rechargeable. Je ne m’y attendais pas du tout. Et franchement, je l’ai adoré. Pilot a eu envie de responsabiliser ses utilisateurs, en leur proposant de prendre soin de leurs stylos, de façon éco-responsable. Du coup, elle a pensé aux recharges ; pratiques et économiques, je trouve ça super ! Elles sont adaptables aux modèles FriXion Ball et FriXion Ball Clicker. Elles sont proposées dans des sets de trois recharges ou sous forme de Pack Familial.

Et pour les adeptes de surlignages, devinez quoi ? Ils sont désormais effaçables ! 12 couleurs sont proposées, avec notamment 6 teintes pastel très tendances.

Bonne rentrée à tous avec Pilot !