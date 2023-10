Mon grand Lucien – Loulou & Cie

Mon grand Lucien est un album cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, paru fin août 2023. Un livre, pour les tout-jeunes lecteurs, d’Ella Charbon, qui vient rassurer les enfants, sur les apprentissages, le fait de grandir et de laisser sa place à un nouveau-né.

Lucien, ourson, interpelle sa maman. Il lui explique qu’aujourd’hui il s’est réveillé avec Grand-Ma et Grand-Père, à la maison. Tout d’abord, l’ourson a bu tout son lait au miel, dans un bol et non dans un biberon. En effet, Lucien n’est plus un bébé ! La maman le félicite. Après, l’ourson a fait une tour, avec des cubes. C’était la tour la plus haute du monde enchérit le petit animal. La maman le gratifie, affirmant qu’il est habile ! Puis, l’ourson a rangé tous ses jouets, dans les casiers. Ce n’était pas facile, mais il y est arrivé, alors que les bébés ne savent pas faire cela !

Les jeunes lecteurs suivent les dialogues entre un jeune enfant, un ourson, et sa maman. Il lui raconte sa journée, avec Grand-Ma et Grand-Père, du petit déjeuner, aux activités et sorties, il explique qu’il fait tout comme un grand. Le dialogue est attendrissant et bienveillant, entre ces deux personnages. Une relation pleine de tendresse et de reconnaissance, avec l’ourson qui se confie et la maman qui encourage et félicite. Le texte est plaisant, rythmé, avec l’ourson qui se révèle et la maman qui répond avec bienveillance. Pour faire place au nouveau-né, l’ourson grandit, s’épanouit, entre apprentissage et affirmation de soi. Le dessin reste simple, néanmoins efficace, doux et coloré.

Mon grand Lucien est un petit album cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre plein de tendresse et de bienveillance, qui dévoile la relation entre un ourson et sa maman, qui grandit, pour laisser la place au nouveau-né, et l’accueillir.

Lien Amazon