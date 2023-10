Haribo célèbre Halloween – Frissons garantis !

Alors qu’Halloween approche à grands pas, nous avions envie de vous parler des nouveautés que propose Haribo pour l’occasion. Une nouvelle gamme de bonbons aux formes inédites, un escape game digital à la recherche de l’iconique dragibus noir, ainsi qu’un livret d’activités publié aux Éditions Fleurus.

De quoi amuser les enfants assoiffés de découvertes, en recherche de pépites gustatives, à déguster encore, encore et encore.

Quand la fête d’Halloween frappe à notre porte, cela donne déguisements effrayants et gourmandises terriblement addictives. Et pour ajouter un soupçon de magie, Haribo ne manque jamais d’imagination. La marque répond aux événements en proposant des bonbons inédits, glissés dans des packagings personnalisés. Et c’est le cas ici, avec sa nouvelle gamme de bonbons effrayants, que nous avions envie de vous présenter.

De nouveaux bonbons pour Halloween

Haribo s’est dit que ce serait sympa d’ajouter de nouvelles références pour Halloween. La marque propose donc 4 nouveautés pile dans le thème, des bonbons en forme de chauve-souris, de têtes de mort, d’araignées ou encore de citrouille, on adore ! Vous pourrez les retrouver sous 4 formes : le Multipack « Méga-fête » à partager, la boîte de 650 grammes « Hari’ween » également proposée en sachet classique, et le seau « Chauve qui peut ! » qui va permettre aux enfants de glisser tout un tas de gourmandises à l’intérieur.

Et si on ajoutait un peu d’action ?

Haribo a eu envie d’amuser les enfants en proposant un escape game hyper sympa à la recherche du dragibus noir, le meilleur d’entre tous, on est d’accord ! Pour ce faire, ils n’auront qu’à flasher le QR code présent sur les paquets. Et pour résoudre l’énigme, ils devront parcourir un manoir hanté, se rendre dans le vestibule, ne pas se perdre dans les labyrinthes, trouver les pièces secrètes, etc.

Pour info, à la fin de l’aventure, le parent responsable pourra remplir un formulaire lui permettant de participer à un jeu concours Haribo, et tenter de gagner plein de bonbons et le livre de jeux Haribo « Les Mystères d’Halloween ».

Le livre « Les mystères d’Halloween » aux Éditions Fleurus

Publié aux Éditions Fleurus, le livre « Les mystères d’Halloween » propulse les enfants en plein cœur d’un univers amusant, à la découverte de jeux, d’énigmes et de coloriages. Une façon ludique de leur faire apprécier l’univers effrayant d’Halloween, toujours à la recherche du dragibus noir.

Une fois encore, la marque a réussi le pari de régaler les enfants tout en les amusant, bravo Haribo !