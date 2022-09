Mon livre sonore à toucher – Les véhicules

Les véhicules est un nouveau titre de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne. Un livre d’éveil, paru fin août 2022, qui invite les jeunes lecteurs, à partir de six mois, à retrouver les puces sonores, pour les activer et entendre les véhicules s’animer, s’élancer…

Dès la couverture, une puce sonore est à activer, pour entendre le train qui passe. La couverture est ajourée, mais elle possède aussi des creux, dans lesquels, les jeunes enfants vont pouvoir passer le bout de leurs doigts. La première double page présente une grande illustration est à découvrir. Une jolie scène de gare, avec deux puces sonores à retrouver et à actionner, pour animer ce quai. Des creux et des trous viennent agrémenter le dessin, invitant les enfants à toucher, suivre du doigt, et regarder ce qui se passe, derrière la page. Ainsi des éléments de la première double page sont à retrouver sur la deuxième double page, qui présente une nouvelle grande scène.

Ainsi de suite, les jeunes enfants ont cinq grandes illustrations à découvrir, dix puces sonores à retrouver et à actionner. Il y a aussi des creux à suivre du bout des doigts, des trous, qui invitent à découvrir ce qui se cache derrière. Le livre est attrayant, avec plein de choses à découvrir et à observer, tout comme les illustrations pleines de détails. Les jeunes lecteurs vont adorer découvrir toutes les scènes pleines de vie, avec les puces sonores qui animent l’ensemble. Le texte est court, interactif, proposant aussi de nommer et découvrir tous les véhicules, enrichissant ainsi le vocabulaire des petits. L’ouvrage est très complet, présentant un univers animalier doux et attrayant. Le dessin est coloré, rond, très plaisant et joyeux.

Les véhicules est un livre de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne, qui propose aux jeunes enfants de découvrir toutes sortes de véhicules, à travers de belles et grandes scènes. Le livre est très complet, avec des creux, des trous, des puces sonores, un texte court, un joli dessin…

