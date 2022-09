Harvey : le fabuleux lapin de Jacques Gamblin

Partagez





Un classique de Broadway, inconnu en France. Pourtant Prix Pulitzer en 1945, adapté au cinéma avec James Stewart, à la télévision et même en comédie musicale. Il aura fallu attendre 78 ans pour que l’œuvre de Mary Chase traverse l’Atlantique et émerveille la scène du Théâtre du Rond-Point.

Une découverte que l’on doit à Agathe Mélinand et Laurent Pelly. L’enjeu était de taille. Tant au niveau de la traduction, pour “garder le rythme fou du comique de Mary Chase et ne pas rater sa douce poésie rêveuse“, confie Agathe Mélinand dans le dossier de presse. Que dans sa mise en scène, afin que cette vieille farce onirique ne paraisse désuète et trouve sa modernité en transposant “l’esprit embrouillé du personnage Elwood dans des bribes de réalité tangible” précise Laurent Pelly. Un travail d’orfèvre qui magnifie la prestation de Jacques Gamblin, saluée à sa juste valeur par le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public.

Un lapin Burtonien

Laurent Pelly nous plonge dans un cauchemar féerique à la Tim Burton. Une douce folie où seul Elwood semble éveillé. Ce lapin blanc, apparu après une soirée de beuverie, fissure la stricte normalité familiale. Cet ami invisible, est-il un esprit maléfique ? Une pure invention destinée à illuminer un morne quotidien ? Le doute grignote l’esprit de chacun.

Sous des faux airs de comédie de boulevard, une profonde solitude submerge cette société bourgeoise encartée dans un sinistre paraître. Laurent Pelly casse la rigidité de sa mise scène en déformant l’espace. Aussi épuré que soit le décor, le taille de ce lapin invisible empli le moindre recoin de la scène. Jacques Gamblin fait corps à ce vide merveilleux. Cet autre monde régit par l’innocence, la différence, la liberté d’être soi.

78 ans à attendre l’adaptation française de cette pièce originale et intemporelle. Le mérite d’une telle réussite en est décuplé.

Harvey

au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 8 octobre.