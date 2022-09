Qui est Adrien Truffert, désigné pour remplacer Lucas Digne chez les Bleus ?

Afin de remplacer le forfait Lucas Digne, blessé et forfait, l’équipe de France a fait appel à Adrien Truffert. Pour la première fois, il a donc fait l’objet d’une convocation chez les Bleus après les matchs France-Autriche et Danemark-France où les forfaits pleuvaient. Cela relève d’un exploit pour ce joueur d’à peine 20 ans issu du centre de formation rennais. Le joueur précoce du Stade Rennais suscite les curiosités. Quel est son parcours ? Découvrez cela dans ce dossier dédié.

Ses débuts

Adrien Truffert a fait ses débuts au sein de l’équipe de France U19 il y a peu de temps, le 5 septembre 2019. C’était lors d’un match amical contre la Slovénie. En plus d’être déjà international dans la catégorie des moins de 18 ans, il se démarque tout de suite en inscrivant un but.

Par la suite, en mai 2020, il signe son premier contrat professionnel avec Rennes. Alors âgé de 18 ans, il fait ses débuts en club le 19 septembre 2020. Le jeune joueur entre en cours de jeu suite à la blessure de Faitout Maouassa et marque un but, ainsi qu’une passe décisive contre Monaco. Ce premier match en Ligue 1 est également un succès.

Ses choix

Il est intéressant de savoir qu’Adrien Truffert est né à Liège. De ce fait, il était sélectionnable en équipe de Belgique. D’ailleurs, lorsque le latéral gauche était en international français au sein des catégories de jeunes, Roberto Martinez se serait intéressé à lui. La presse belge stipule que l’entraîneur des Diables Rouges lorgnait sur le joueur qui a préféré rejoindre les Bleus en sélection A.

Par ailleurs, alors que Truffert évoluait au FC Chartres entre 2010 et 2015, les recruteurs de Ligue 1 le voulaient, notamment Monaco et le PSG. Cependant, le joueur a préféré choisir Rennes, club jugé favorable à son évolution de carrière. Son père affirmait à l’époque : « Le club correspondait à notre mentalité. Ce n’était pas bling-bling, le relationnel était bon, l’encadrement scolaire de qualité, c’était comme une petite famille. »

Ses capacités



Étant donné qu’Adrien Truffert remplace Lucas Digne et Theo Hernandez, il constitue un latéral à la fois technique, moderne et axé sur l’attaque. Le joueur possède les qualités d’un offensif qui sait s’élancer sans complexe dans les espaces. En outre, il possède une qualité de centre avec ses huit passes décisives et ses quatre buts en seulement deux saisons de Ligue 1.

Le Rennais est vraisemblablement polyvalent. Il est capable d’occuper en alternance le poste de latéral gauche et de milieu excentré sans problème. En sélections de jeunes et au sein de son club, il tenait déjà cette position, notamment au cours de la saison passée où Bruno Genesio le mettait en avant face à la concurrence avec Birger Meling, le Norvégien. Ce match du 7 novembre 2021 prévaut dans son parcours, car il a marqué deux buts assommant Lyon.

Adrien Truffert a une trajectoire de rêve à son compteur, comme ses débuts et choix de carrière le montrent. Le latéral gauche semble vouloir se dépasser à chaque fois face à l’adversité et sait pertinemment saisir sa chance. Aujourd’hui il passe une nouvelle étape en rejoignant l’équipe de France et son avenir s’annonce encore plus brillant.