Bamako répond à l’appel d’Aliou Diallo

Lors de son discours à la 10e Conférence sur la sécurité internationale de Moscou, le ministre de la Défense malienne Sadio Camara a déclaré que Bamako allait dorénavant diversifier ses partenaires afin de gagner sa souveraineté et préserver ses intérêts. La junte répond ainsi à l’appel d’Aliou Diallo, président d’honneur d’ADP-Maliba, qui avait signé une tribune sécuritaire en ce sens en octobre 2021.

Désormais allié de la Russie, le Mali a participé, avec quelques autres pays, à la 10e Conférence sur la sécurité internationale de Moscou (Mcis-2022) qui a eu lieu le mardi 16 août. Au cours de cet évènement, le ministre de la Défense malien Sadio Camara a tenu un discours dans lequel il affirme que le Mali va dorénavant multiplier ses partenariats afin de ne plus dépendre d’une nation.

« Déterminé et décomplexé, le Mali estime qu’aucune puissance ne peut prétendre à une quelconque exclusivité de la coopération malienne », a –t-il lancé d’emblée. Puis d’expliquer que « le Mali veut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec tous ceux qui ont la capacité et surtout la volonté de coopérer avec lui dans le respect de sa souveraineté et la préservation des intérêts mutuels ». C’est dans ce cadre que Bamako s’est récemment entiché de Moscou et qu’il a signé la semaine dernière des accords multiples avec l’Iran.

Une coopération totale avec l’ouest et l’est

Les propos du ministre Sadio Camara sonnent comme une réponse à Aliou Diallo, président d’honneur d’ADP-Maliba. En octobre 2021, soit trois mois après l’annonce par Emmanuel Macron du retrait des troupes françaises, l’ex député de Kayes avait publié une tribune dans laquelle il appelait la junte à profiter de ce départ pour obtenir son autonomie militaire du Mali. Bien que fervent défenseur d’une relation apaisée, fructueuse et privilégiée avec l’allié historique, l’ex député de Kayes a toujours prôné une ouverture aux autres puissances.

L’objectif pour le Mali est de ne dépendre de personne et de gagner plus intelligemment son indépendance totale (politique, militaire, économique, voire énergétique). « Le retrait des soldats français nous place paradoxalement dans une position de force pour négocier au mieux de nouveaux partenariats militaires », a analysé Aliou Diallo. Ces alliances, précise-t-il, doivent être axées « sur la formation, la fourniture d’équipements, le renseignement », entre autres indicateurs de la puissance d’une armée moderne.

La souveraineté militaire, un volet du Plan Marshall

Aliou Diallo souhaite précisément des partenariats avec des puissances comme les Etats Unis, la Chine, la Turquie, la Russie, et tous les autres grands de ce monde. Au regard de la concurrence, chacun s’efforcerait de respecter ses engagements et de ne point faire du chantage au Mali. Le PDG d’Hydroma invite en outre la junte à recruter massivement les jeunes maliens pour renforcer les effectifs de l’armée nationale, noyée dans un territoire qui fait plus de deux fois la taille de la France (1,24 million km²).

Enfin, Aliou Diallo invite à s’attaquer aux racines du problème : l’analphabétisme, la pauvreté et le chômage. Comme le terrorisme et les conflits se nourrissent de ces tares, il faut s’atteler à les résoudre parallèlement. Cela passera principalement par la promotion de l’éducation, le financement abondant de l’entrepreneuriat et la construction des infrastructures de développement. « Il s’agit d’investissements qui entreront dans le cadre de mon Plan Marshall [pour le Mali] », a précisé le milliardaire malien qui essaie depuis plusieurs années d’y apporter des solutions avec sa Fondation Maliba.