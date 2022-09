Équilibre Hormonal 5 (EH-5) : ce qu’il faut savoir avant d’en acheter

Également connu sous le nom d’Équilibre Hormonal 5, l’EH5 a été confectionné par le docteur Eric Wood. Il s’agit d’un complément alimentaire qui a vu le jour grâce à une formule innovante établie par ce dernier. L’objectif du fabricant est de lutter contre l’accumulation ou l’excès de graisse dans l’organisme. Outre cette fonction, le produit possède également d’autres vertus qui font le bonheur des usagers. Toutefois, avant d’en acheter, il importe de rechercher quelques informations pour une meilleure acquisition. Dans ce guide, vous en saurez davantage sur ce complément alimentaire.

Quels sont les ingrédients de l’EH5?

Pour la confection de l’EH5, le fabricant a choisi des ingrédients naturels (13 composants au total). Sélectionnés de façon prompte et soignée, la plupart de ces composants sont issus de l’agriculture durable. Les plus importants sont répartis en cinq groupes différents. N’hésitez pas à lire un avis pour plus d’informations avant l’acquisition du produit.

Les minéraux

Le premier groupe concerne les minéraux qui veillent à l’équilibre des hormones thyroïdiennes. Il s’agit du magnésium, de la laminaire, du cuivre, du manganèse, du sélénium et du zinc. D’un autre côté, ils sont indispensables pour stimuler le métabolisme et permettent de consolider les cellules.

Le Ginseng et la Rhodiola

Dans le deuxième groupe, on retrouve la Rhodiola et le Ginseng. D’origine africaine, la Rhodiola Rosea (orpin rose) est une plante à fleurs. Tout comme la racine de Ginseng, cette plante contribue à la régulation du taux de cortisol dans le sang. Les deux composants interviennent également dans la réduction du stress et sont utiles pour limiter le taux de mauvais cholestérol (LDL) dans le sang.

Les autres constituants de l’EH-5

Le brocoli, la cannelle et la mangue africaine se trouvent respectivement dans le 3e, 4e et 5e groupe. Le brocoli renferme un nutriment naturel appelé Di-indolyméthane (DIM).

Ce dernier garantit un équilibre parfait de la concentration en œstrogènes dans l’organisme. En revanche, la cannelle permet de maintenir le taux d’insuline à un niveau normal dans le sang.

En effet, un fort taux d’insuline favorise le stockage des graisses et des glucides et bloque le bon fonctionnement du métabolisme. La mangue africaine favorise la régulation de l’hormone de satiété appelée Leptine.

Quel usage pour l’Équilibre Hormonal 5 ?

Avant d’être autorisé à la consommation, l’EH5 a subi une série de tests dans un laboratoire certifié ISO 22000. De même, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a spécialement contrôlé et approuvé le produit.

Ainsi, il est conforme aux normes de qualité et de santé établies en France. L’EH5 peut donc être employé par des personnes qui souhaitent réduire leur poids corporel. Il peut être aussi utile pour prévenir la prise de poids. Dans un flacon de l’EH5, vous trouverez 60 gélules réservées pour une cure de 30 jours. Il est alors conseillé de prendre deux gélules par jour pendant un mois.

Les prises peuvent être réalisées à n’importe quelle heure de la journée. Le produit ne présente aucun effet secondaire ou contre-indication. Toutefois, il faut se rapprocher d’un médecin dès que vous ressentez le moindre signe suspect.

Où faut-il se rendre pour acheter de l’EH5 ?

Pour se procurer ce complément alimentaire, il faut se rendre directement sur la plateforme officielle du fabricant. Il s’agit d’une option fiable et sécurisée pour les personnes qui envisagent de s’offrir un produit de qualité et sans contrefaçon.

De nombreuses offres y sont disponibles et permettent de réaliser des économies en fonction des différentes cures désirées par l’utilisateur. À titre d’information, une cure d’un mois permet de faire des économies d’environ 20 euros.

Après l’achat du produit, vous disposez également d’une garantie de 6 mois pour vérifier la qualité de la marchandise.