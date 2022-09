Les voitures emblématiques de Volkswagen

Volkswagen est connue pour sa qualité, sa praticité, sa polyvalence et sa fiabilité. En effet, cette marque a toujours été à l’avant-garde sur le marché international de l’automobile. Ce n’est pas tout, Volkswagen a développé et vendu des millions de voitures cultes dans le monde.

Une sélection de voitures très diversifiée

Lorsque nous évoquons le terme Volkswagen, les deux premiers noms importants à retenir sont la Golf et la Passat. Il y a plusieurs décennies, ces deux modèles forment l’épine dorsale de la marque qui a défini les catégories des berlines à hayon et intermédiaires. Cependant, Volkswagen propose plus de produits sur une large gamme de modèles de véhicules. Si vous voulez une petite citadine, il y a la Polo. Pour un modèle encore plus petit, il y a la Volkswagen Up Supermini. Les autres variétés sont la Volkswagen Golf et la Golf SV. Pour ceux qui sont fans de sport mécanique, ils peuvent opter pour la Volkswagen Scirocco. Pour les familles nombreuses, il existe un minivan : le VW Touran. Les amateurs de SUV pourront se tourner vers le VW Touareg ou la VW Tiguan.

Qu’en est-il du design d’un véhicule issu de la marque Volkswagen ?

Le design simple et innovant de Volkswagen est facile à reconnaître comparé aux autres marques d’automobiles. Malgré cette simplicité, les voitures issues de cette marque sont dotées d’une technologie de pointe. Les voitures de la marque sont sophistiquées et sobres, une évolution de la philosophie de Volkswagen depuis des années. Produire des véhicules fonctionnels, mais à la portée de tout le monde, telle est la devise de cette marque.

Un véhicule pratique

Depuis que la première Coccinelle a conquis le monde, Volkswagen s’est forgé une réputation de constructeur automobile extrêmement fiable. La marque de cesser de se surpasser pour répondre au mieux aux attentes des personnes de la classe moyenne. Outre le tarif pas cher, la qualité de la mécanique est l’un des principaux arguments de vente de la marque. En effet, que vous choisissiez la version essence, diesel ou électrique, vous pouvez parcourir des kilomètres sans vous soucier de votre consommation.

Astuces et conseils pour entretenir votre Volkswagen

Les pneus jouent un rôle important dans la conduite d’une Volkswagen. Pour minimiser les risques d’accident, il est essentiel de vérifier le degré d’usure des pneus et de les remplacer à temps. Pour ceux qui souhaitent entamer un long périple avec ce modèle de véhicule, une visite technique s’impose. Comme dans tous les engins motorisés, le moteur est un élément sensible. Pour l’entretenir, un propriétaire d’un pick up devrait, par exemple, effectuer une vidange tous les 5000 et 7500 km réalisés.

Afin de minimiser les frictions des éléments composant le moteur, il faut se servir d’une huile spécifique. Cette dernière lubrifie toutes les pièces mobiles tout en dissipant la chaleur. Ainsi, pour prendre soin de votre moteur, il est recommandé de jeter de temps en temps un œil sur le manomètre pression huile. Si le niveau est bas, il est temps de passer au garage pour effectuer la vidange.