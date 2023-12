Moose Toys – Des jouets uniques et épatants

Moose Toys est une marque australienne, qui a su repousser les limites de l’innovation, et redoubler de créativité, pour proposer des jouets uniques et épatants. De belles collections, pour jouer, rêver et s’émerveiller offrant des expériences incroyables et fantastiques.

Moose Toys est une entreprise familiale australienne, qui depuis 38 ans, présente une culture « super heureuse », à travers le monde. Aujourd’hui, la marque revendique son originalité, avec des nouveautés incroyables, des jouets innovants et des expériences uniques !

Ainsi, la collection Magic Mixies vient répondre aux envies des enfants, et les émerveiller. Elle se décline avec les Pixlings, des flacons qui cachent des mini-poupées superbes, à la chevelure soyeuse. Les flacons invitent les sorciers en quête de magie, proposant de faire apparaître des poupées, avec l’aide d’un élixir à élaborer. Trois fées sont à collectionner, une biche, une sirène et une licorne. Pour les découvrir, les enfants vont réaliser une potion magique et suivre une recette bien spécifique.

Pour ce faire, il va falloir tirer sur la languette, pour enlever le filme autour du flacon et récupérer tous les ingrédients. Il faudra seulement un peu d’eau à température ambiante, pour réaliser la potion, sinon, tout le nécessaire est avec le flacon. Une fente, sur le dessus de la bouteille, va permettre de mettre tous les ingrédients. Le premier élixir est à mettre dans le flacon, en faisant attention. Tous les ingrédients sont numérotés, afin de bien respecter l’ordre et la recette. De l’eau est ensuite à ajouter, dans la bouteille de potion, puis les autres élixirs. Il faudra bien agiter, pour que la potion soit homogène, en faisant tourner la bouteille entre les mains. Une languette est à retirer pour dévoiler la formule magique, à annoncer. Il faut ensuite tourner le bouchon, appuyer deux fois dessus, et patienter. Une poupée va apparaître !

En dévissant le couvercle, la poupée se dévoile dans un cylindre à retirer. Le capuchon est également à dévisser, pour enfin prendre dans ses mains la petite fée. Une jolie poupée, à la chevelure soyeuse et colorée, et joliment habillée. Les jupes et les chaussures des fées, semblent également se mixer, afin de jouer avec les effets et la mode. Les poupées possèdent des membres amovibles, pour pouvoir mieux jouer et créer de superbes histoires, par la suite.

L’univers Akedo se complète avec la licence Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja ! Les tortues vont donc combattre les ennemis, par un Split Strike. Les enfants, à partir de 6 ans, vont pouvoir collections les quatre packs duos des guerriers Tortues Ninja. Les quatre tortues vont donc combattre les emblématiques méchants du dessin animé culte. Il existe donc quatre packs avec les quatre tortues réparties, ainsi qu’un coffret avec l’arène de combat.

Les packs duo suggèrent donc des combats de légende, avec les Tortues Ninja contre leurs ennemis de toujours. Les packs se composent de deux figurines miniatures, sur des socles, ainsi que de deux manettes. Pour les combats, il faudra positionner les figurines correctement au bout de manettes. Pour faire bouger les personnages, une tirette, sur la manette, est à actionner. Les figurines tournent et bougent leurs bras, pour donner des coups à l’autre ! Sur une table, ou par terre, il faudra faire glisser les manettes, afin d’approcher les combattants. Le jeu est plaisant, permettant de retrouver des personnages emblématiques, suggérant une belle collection.

Moose Toys, marque canadienne des jouets innovants, uniques et épatants, présente de belles nouveautés cette année. Une belle sélection et de belles idées cadeaux, à glisser au pied du sapin de Noël, pour émerveiller et offrir de belles expériences aux enfants !

