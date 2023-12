Funky Veggie – Des céréales à la compo clean qui déchirent !

Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la marque de céréales et autres gourmandises cleans Funky Veggie que j’ai eu le plaisir de déguster récemment. Sans surprise, j’ai eu plusieurs coups de cœur dont j’avais envie de vous parler : céréales, pâtes à tartiner, snacks, apéros… Je vous dis tout !

Funky Veggie nous régale de gourmandises cleans

La marque Funky Veggie n’a qu’un seul objectif : proposer des produits gourmands à condition que les compositions soient propres et transparentes. Soit, nous offrir la possibilité de nous régaler sans inquiétude ou culpabilité. Tout cela grâce à une équipe de choc – à découvrir ici – qui s’est entourée des meilleurs pour proposer des produits made in France, sans sucres raffinés, sans colorants, sans conservateurs et sans additifs. Et ce n’est pas tout ! Funky Veggie apporte beaucoup d’importance aux apports nutritionnels en proposant des produits riches en vitamines et minéraux.

Tous les produits sont bio depuis 2020, sans pour autant avoir changé les prix de vente.

Pour quelle gourmandise allez-vous succomber ?

Si la plupart des produits proposés par Funky Veggie sont disponibles en GMS, je vous conseille quand même de vous rendre sur le site officiel. Vous pourrez vous rendre de l’étendue des gammes, qui ne cessent de s’étoffer au fur et à mesure des années. Au programme, les céréales dont tout le monde vante les mérites, et qu’il n’est pas rare de voir prôner sur la table de vos petits-déjeuners. Des granolas « chocolat », « cacahouète » et « noisette ». Des céréales fourrées au goût de « cacao noisette », de « beurre de cacahuète et cacao » et de « cacahuète ». Et je vous préviens par avance, lorsqu’on goûte les céréales Funky Veggie ont a du mal à s’arrêter.

Elles sont gourmandes à souhait et n’altèrent pas notre santé, on adore forcément !

Des granolas gourmands

Les granolas sont délicieux avec une préférence pour l’arôme « cacahuète ». Je l’avoue, je raffole de cacahuète, et quand on se retrouve dans les rayons de GMS, il n’y en a jamais ! Celui-ci est hyper croustillant, il se marie bien avec le lait froid ou chaud d’ailleurs. À l’intérieur, que du bon : céréales complètes, billettes de riz, flocons de pois chiche, cacahuètes, purée de graines de sésame et du sucre de canne complet. Un délice !

Les fourrées (à ne pas manger en une seule fois !)

Les fourrées sont juste incroyables, je les adore ! Le souci, c’est que j’ai toujours du mal à m’arrêter. Elles ne sont pas hyper sucrées, ce qui fait qu’on sent bien le goût de chaque ingrédient, un goût qu’on a parfois du mal à retrouver dans des céréales concurrentes. Comme les granolas, elles sont bio, fabriquées en France, sans colorants et sans gluten. Je vous conseille d’aller goûter les fourrées pour vous faire votre propre avis, personnellement je les aime toutes. Je regrette que le paquet ne soit pas plus grand, 250 grammes seulement, pour quand le format XXL Funky Veggie ?

Les cœurs de boule comme snack zéro culpabilité !

Ah les cœurs de boule Funky Veggie, quel bonheur… J’aime l’idée de déguster un encas sain, aux ingrédients originaux. Ma préférée ? La « cacao noisette au cœur fondant praliné » … Incroyable ! La boule se compose de dattes, de cacao pur, de purée de noisettes, d’un cœur fondant aux amandes complètes et noisettes, avec en prime, 82 calories seulement ! Encore une fois, je me répète, mais le plus difficile avec Funky Veggie, c’est d’être raisonnable et de s’en tenir à la quantité conseillée journalière…

Les pâtes à tartiner sans huile de palme

« Cacao noisette », « cacao cacahuète », « praliné » : vous faites partie de quelle team ? Perso, sans surprise, j’ai beaucoup aimé la recette « cacao cacahuète » parce que je raffole de peanut butter. Franchement ? Elle est « OUF » … Et elle plaît à toute la famille !

Funky Veggie, c’est aussi une ambiance hyper fun, avec des packagings qui donnent la patate. J’aime bien cet esprit familial qui ressort de chacune des créations. Et pour aller encore plus loin, la marque se distingue de ses concurrents grâce à ses faibles Nutriscores A/B… plus que surprenant pour voir qu’il s’agit exclusivement de mets sucrés.

Bref, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel et de vous laisser tenter par la recette de votre choix ou dévaliser la boutique, à vous de voir !