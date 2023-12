Pirouette Cacahouète – Des jeux éco-conçus pour Noël, on adore !

À l’approche de Noël, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil à la marque Pirouette Cacahouète. Elle propose des jeux/jouets made in France, qui pour certains se démarquent par leur éco-conception, ainsi que des kits créatifs et des coloriages qui brillent par leur originalité.

Pirouette Cacahouète – Et si on chantait ensemble ?

Pirouette Cacahouète, c’est l’histoire d’une équipe de passionnés qui décide de créer des jeux sortis tout droit de leur imagination, en collaboration avec des illustrateurs jeunesse au talent fou. Force est de constater que cela à contribué à faire le succès de la marque, puisqu’elle n’a cessé d’étoffer son catalogue en proposant des jeux originaux pour les enfants. Le mot d’ordre – qui fait également son originalité – prendre soin de la planète en restant créatifs.

Car pour Pirouette Cacahouète, prendre soin de la planète est essentiel. La marque veille à utiliser des matériaux recyclables ou recyclés, notamment des papiers issus de forêts durablement gérées. La confection de leurs jeux est donc minutieusement étudiée, ce qui va plaire aux parents/enfants soucieux de respecter l’environnement.

Les jeux/jouets Pirouette Cacahouète

Pirouette Cacahouète est une marque qui se distingue par l’originalité des jeux/jouets qu’elle propose. Les univers sont superbes, créatifs et bien pensés. Le côté ludique est toujours bien présent, les enfants vont se retrouver en immersion dans plusieurs univers qu’ils apprécient et valident.

Nous vous conseillons de jeter un coup d’œil aux 4 jeux de cartes proposés par la marque : les iconiques jeux de 54 cartes et de 7 familles, le jeu de Mistigri et l’éco-bataille, notre préféré. Il n’y a qu’à observer chaque jeu pour apprécier l’originalité des illustrations qui donnent un second souffle à ces grands classiques. Et pour le jeu éco-bataille, l’illustrateur « Dans les dents » va embarquer les jeunes dans un univers à part, hyper coloré, représentatif de l’engagement de Pirouette Cacahouète pour la planète. D’ailleurs, celle-ci est clairement mise à l’honneur dans ce jeu, puisqu’il consiste à découvrir des gestes éco-simples et faciles à réaliser au quotidien.

Soit, une façon ludique de transmettre, les enfants vont adorer !

Les coloriages Pirouette Cacahouète

Pirouette Cacahouète continue de surprendre et d’amuser nos artistes en herbe avec des coloriages et notamment une série de Posters Géants absolument géniaux. Huit au total, dans des thématiques différentes qui leur parlera forcément : Le Spectacle, L’Espace, La Montage, L’Océan, Le Jardin, La Jungle, Le Mappemonde et Dino World. Esthétiquement attrayants, le plus difficile sera de faire un choix ou pas d’ailleurs, puisqu’ils sont proposés à 11.90 € seulement. Difficile de vous dire quel est notre préféré même s’il faut bien reconnaître que nous avons été charmés par l’univers atypique de l’espace.

Les kits de coloriage se composent d’un poster géant à colorier et d’un jeu d’observation. Une belle idée de cadeau de Noël !

Les arts créatifs made in France

La marque propose également des kits créatifs pour nos apprentis artistes. Et sans surprise, ils sont esthétiquement superbes, et ils se démarquent par leur originalité. Au programme, des kits créatifs (Fleurs/Guirlandes/Tour Eiffel), des globes à colorier, des conceptions de voitures ou de fusées, ainsi que des créations à faire soi-même : des masques, des colliers, etc.

Pirouette Cacahouète, ce sont des jeux et jouets originaux, des activités créatives amusantes made in France qui vont beaucoup amuser les enfants. Et de belles idées de cadeau à leur faire à l’occasion de Noël ou d’un anniversaire. Ils vont adorer !