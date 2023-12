Lancelot – Le pays de Gorre

Le pays de Gorre est le deuxième tome de la quadrilogie Lancelot, de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Une bande dessinée, de Luc Ferry, Clotilde Bruneau et Carlos Rafael Duarte, parue en novembre 2023, qui vient conter la quête du chevalier.

Lancelot semble se remémorer les faits, deux chevaliers qui se font face, et un roi qui semble mettre en retrait la reine. Mais il est rapidement ramené à la réalité. La jeune demoiselle qui l’accompagne affirme qu’il n’est pas vraiment loquace ! Aussi, ce voyage semble durer depuis des décennies… Lancelot explique à la jeune femme qu’elle n’est pas obligée de l’accompagner. De plus, il n’a pas le cœur à la discussion. Mais la jeune femme distingue un objet brillant, près d’une fontaine. Elle demande ce que c’est. Le chevalier s’approche, descend de cheval, pour découvrir un peigne. La jeune femme rigole. Lancelot est interpelé, il demande ce qui se passe. La jeune femme demande s’il sait ce qu’il tient entre les mains. Puis, elle ajoute que c’est le peigne de la reine ! Lancelot réplique qu’il y a de nombreuses reines…

Lancelot semble être sur la bonne piste, et poursuit sa quête. Il est, au début, accompagné d’une jeune femme, puis va faire de nombreuses rencontres. Ainsi le récit reste posé, revenant sur les faits du personnage charismatique. Le chevalier continue donc sa quête, qui présente plusieurs épreuves. Des rencontres, des dangers, des combats, rythment la bande dessinée, assez plaisante à découvrir. Ce parcours initiatique vient tester la droiture du chevalier et son engagement. Le récit présente donc un chevalier incroyable, une figure emblématique du roman d’amour courtois, très attachant, noble et pourtant énigmatique. Un personnage fort, également, qui a encore beaucoup à révéler. Le dessin reste moderne, avec un trait qui se veut réaliste, offrant un découpage énergique et efficace.

