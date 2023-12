Le Biberon Français – Des biberons gigognes made in France

Parmi les marques de puériculture qui ont récemment retenu notre attention, il y a Le Biberon Français qui propose des accessoires essentiels à la vie des jeunes parents. Des biberons forcément, ainsi que des sucettes et divers essentiels. Le tout, autour de collections personnalisées qui valent le coup d’œil !

Le Biberon Français – Une histoire de famille

Lorsqu’un papa s’est donné comme mission d’alléger nos sacs à langer, cela a donné Le Biberon Français. Fort de son expérience, et voyant que les parents sont chargés comme des mules lorsqu’ils se déplacent chez des amis ou partent en vacances, il a eu envie de se challenger en proposant un biberon pratique qui prendrait bien moins de place.

Et c’est à ce moment-là qu’est né Le Biberon Français !

Plus encore, il avait à cœur d’utiliser les meilleurs matériaux pour créer ses biberons et tétines. Après s’être entouré des bonnes personnes, il a mis au point le « Bib » haut de gamme, à la qualité française, fiable et recyclable. Rien que cela ! Bien sûr, il n’a pas lésiné sur la praticité, de façon à répondre à son exigence première : le gain de place.

Réduire, réutiliser, recycler : la logique écologique Le Biberon Français.

Enfin, et c’est aussi ce qui fait son succès, Le Biberon Français mise également sur la créativité. La marque propose régulièrement des biberons au design personnalisé, également personnalisables pour ceux qui le souhaitent. Et les thématiques ne cessent de s’agrandir, les parents se reconnaîtront forcément parmi l’une d’entre elles : la maternité, le foot, les saisons, l’horoscope, des animaux adorables ou encore des messages divers et variés.

Le Biberon Français possède une forme unique et reconnaissable, personnalisable à souhait !

Le Biberon Français – Une qualité irréprochable

La marque a donc mis au point son propre biberon, Le Biberon Français qui est complètement dépourvu de tout bisphénol : BPA free, BPS free, BPF free, BPB free. Il y a également d’autres points positifs qui nous poussent à utiliser ces biberons, à commencer par leur tétine en pur silicone de grade médical. Elle est souple, dotée d’un système anti-colique, idéale donc pour les bébés qui souffriraient de reflux. Des biberons en verre vont suivre les enfants jusqu’à leur totale autonomie.

Cerise sur le gâteau, la marque propose des biberons gigognes qui permettent d’emboîter 3 biberons les uns dans les autres. Le voilà le gain de place ! Une exclusivité qui justifie son succès grandissant depuis quelques années.

Notre collection coup de cœur

Difficile de vous parler de la marque sans vous présenter notre gamme de biberons préférée. Il s’agit du set de trois biberons, « Papa et Bébé by Soledad Bravi », une artiste talentueuse que nous apprécions tout particulièrement à la rédaction. Le kit se compose de 3 biberons – un de 360 ml, deux de 210 ml – et de trois tétines, une de naissance 0-6 mois, ainsi que deux tétines de 6 mois et plus. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pourrez faire graver les inscriptions de votre choix dessus, chouette pas vrai ?

Le Biberon Français a su nous séduire par son engagement, celui de faire en sorte de proposer des biberons uniques en leur genre : pratique car emboîtables, beaux esthétiquement grâce aux nombreuses illustrations et à la personnalisation, et en accord avec les besoins vitaux des bébés selon leur âge.