Drôle de ménage – Ed. Grasset jeunesse

Drôle de ménage est une réédition, en grand format, de l’album de poésie graphique, de Jean Cocteau. Un grand livre, paru en octobre 2023, aux éditions Grasset, qui invite à découvrir ou redécouvrir l’histoire de Madame Lalune et Monsieur Lesoleil, et leurs enfants…

Parfois, le soleil jouait des sérénades à la lune, lorsqu’elle se promenait en même temps que lui. Les mois de mars et Avril semblaient propices pour les rencontres dans le ciel. Aussi, le soleil ne manquait jamais d’apporter une petite trompette d’or et jouait de joyeuses musiques. La lune écoutait avec plaisir… Tout se passait tellement bien, qu’un jour, le soleil et la lune décidèrent de se marier ! Le mariage était grand et beau, les deux astres marchaient sur un tapis de nuages, sous lequel il pleuvait. Tout le ciel était fort ému de cette belle union. Les premières années de leur mariage passèrent très agréablement, entre plaisirs et loisirs. Puis, le couple eut des enfants…

Le récit est assez original, tant par la forme que par le fond. Ainsi l’on découvre le bonheur de deux amoureux, qui décident de vivre ensemble et de fonder une famille. Mais à l’arrivée des enfants, tout semble basculer. La vie n’est plus aussi douce et des solutions doivent être trouvées. Le récit est surprenant et drôle, présentant l’éducation, et son importance, tout comme le rapport entre parents et enfants. L’univers fantastique, avec les astres, le soleil, la lune, les nuages et les étoiles, reste intéressant et captivant. Le texte est riche, et mise en page, jouant avec les illustrations. En effet, parfois, il est de guingois, suivant les courbes d’un dessin. La lecture est ainsi dynamisée et curieuse, pour les jeunes lecteurs. Le dessin est tout aussi orignal, avec un trait simple, des personnages expressifs et un univers étrange.

Drôle de ménage est une réédition de l’album de poésie graphique de Jean Cocteau, des éditions Grasset. Un livre curieux et captivant, qui vient présenter la famille des astres, qui semblent parfois chaotique, à travers une expérience graphique originale.

