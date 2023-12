Murder box, saurez vous démasquer le meurtrier ?

Préparez-vous à entrer dans un monde de mystère, de ruse et d’intrigue avec “Murder Box – Meurtres au musée Letterton”, le dernier cri en matière de jeux de société d’enquête !

Publié par les éditions 404, avec la plume habile de Frédéric Dorne et les illustrations captivantes de David Chapoulet, ce jeu est une invitation à plonger tête première dans un thriller interactif où chaque joueur se transforme en détective.

Imaginez-vous enfermé dans le musée Letterton, un lieu où l’histoire et le mystère s’entremêlent. Un meurtre vient de se produire, et le coupable pourrait bien être l’un d’entre vous ! Autour de la table, les joueurs doivent s’immerger dans leurs personnages respectifs, ils peuvent adopter des accents voire même des déguisements pour créer une atmosphère électrisante de suspense et de suspicion.

Une enquête palpitante au Musée Letterton !

Le jeu consiste à se déplacer sur un plateau richement illustré, où chaque recoin recèle des indices potentiellement cruciaux pour démasquer le meurtrier. Les joueurs interrogent leurs compagnons, scrutent attentivement des cartes à la recherche d’indices, étudient des coupures de journaux et écoutent les rumeurs circulant dans les rues virtuelles du jeu. Et si vous êtes le coupable, préparez- vous à user de malice pour détourner les soupçons !

Ce qui distingue “Murder Box” des autres jeux de société, c’est son incroyable richesse narrative et sa rejouabilité. Avec trois scénarios distincts, chacun d’une durée d’environ deux heures, les joueurs peuvent choisir parmi des niveaux de difficulté allant de facile à difficile, garantissant ainsi des heures d’amusement pour tous les niveaux de joueurs. Et pour ceux qui recherchent un défi encore plus corsé, il y a même un mode expert ! En plus, il y a même un mode solo !

Murder box : un nouveau jeu de société passionnant

Le jeu est conçu pour accueillir de 1 à 8 joueurs, ce qui le rend parfait pour des soirées entre amis ou en famille. Le matériel du jeu est d’une qualité exceptionnelle : 374 cartes finement détaillées (121 ou 122 par scénario), un livret de règles clair et concis, deux plateaux de jeu immersifs, 47 jetons pour suivre les progrès, et 8 silhouettes de personnages pour représenter chaque joueur.

“Mystery Box” est une réelle expérience de détective. C’est une invitation à mettre vos talents de déduction à l’épreuve, à développer des stratégies complexes et à collaborer avec (ou contre) vos amis pour résoudre un mystère captivant. Chaque partie est une nouvelle aventure, où les rebondissements abondent et où personne n’est à l’abri des soupçons.

Ainsi, “Murder Box – Meurtres au musée Letterton” est un incontournable pour tous les amateurs de jeux de société et d’énigmes. Que vous soyez un détective en herbe ou un vétéran des jeux de mystère, ce jeu promet des heures de divertissement, de rires et de suspense.

Alors, rassemblez vos amis, préparez votre meilleur accent de détective, et plongez dans le monde fascinant de “Murder Box” ! Saurez-vous démasquer le coupable qui se cache parmi vous ?

Murder Box, jeu de société, 24,95€