Mugler réinvente Angel en un flacon aux multiples facettes …

Angel est très certainement le parfum le plus connu de chez Mugler. Il faut dire qu’il fait battre le cœur de plus d’une femme depuis sa date de création, à savoir 1992. Aujourd’hui, la Maison ressort l’iconique étoile autour d’une facette entièrement repensée, lui donnant encore plus de prestance. Un vrai bijou à découvrir sans plus tarder.

Nous avons eu le plaisir d’avoir le parfum entre les mains. Le flacon a été repensé, plus imposant, facile à prendre en main. Sa forme se transforme en une étoile verticale, plus imposante, plus majestueuse. Bien entendu, nous retrouvons le bleu énigmatique de la fragrance et cette odeur gourmande assez représentative du parfum.

Angel est une bouchée sucrée, enivrante, presque insouciante. Assez unique en son genre, elle est facilement identifiable. La fragrance a un petit côté sensuel, addictif. Elle sait qu’elle se démarque par sa chaleur, son authenticité, sa poésie également. Elle nous raconte une histoire. L’histoire de la femme qui le porte au quotidien. Elle restera un intemporel de la Maison Mugler, et continuera de surprendre de génération en génération.

Angel, c’est 3 facettes distinctes et complémentaires :

Céleste : Bergamote

Délice : Fruits rouges

Volupté : Vanille, Patchouli

Les ingrédients sont majoritairement sucrés, comme une odeur de caramel ; cela vient sûrement du combo Vanille/Patchouli. Quant aux fruits rouges, ils se mélangent à merveille avec le côté frais de la bergamote. L’équilibre est parfait.

Un parfum qui n’a pas d’âge, ni de saisons. Angel est déterminé à nous surprendre encore et encore au travers d’éditions limitées. Si vous avez envie de vous offrir cette merveille, rendez-vous sur le site officiel. N’oubliez pas de vous inscrire sur Le Cercle afin de profiter de jolies surprises tout au long de l’année.

Si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur les parfums proposés par Mugler, n’hésitez pas à consulter nos différentes revues sur la marque en cliquant ICI.