Nos C(h)oeurs évanescents : une douce musique !

Parlons un peu de musique classique avec le nouveau manga intitulé : « Nos c(h)oeurs évanescents ». Difficile d’être un garçon sensible avec une voix si cristalline qu’elle transporte son auditoire ! C’est pourtant le cas d’un jeune garçon qui souhaite intégrer la chorale du collège, et qui devra faire preuve de détermination ! Publiée par les Éditions Akata, cette nouvelle série sera présentée en 8 tomes, dont le premier sera disponible à partir de ce 27 Février 2020.

Le décor :

C’est encore les vacances mais à la rentrée prochaine, le jeune Yutaka va intégrer son nouveau collège. Aujourd’hui, ce sont les présentations devant le Directeur. Accompagné par sa mère, il écoute vaguement le flot de discussions entre adultes. Celle-ci, inquiète, explique que Yutaka est un garçon particulièrement sensible, ce qui ne pose apparemment aucun problème au Directeur qui la rassure.

Une fois sortis de cet entretien, tout d’eux pensent aux multitudes de choses qu’ils leur reste à accomplir. Les cartons à vider et à ranger, les courses à faire … Mais Yutaka est soudainement interpellé par une musique qui le mène tout droit à une salle de répétitions dans un bâtiment qui semble assez vieux, entouré d’un grillage assez haut …

Pendu au sommet, se tient un autre jeune homme, qui assiste au « spectacle » des répétitions d’une chorale. Curieux, Yukata escalade également et observe la scène qui le transcende complètement. Mais soudain, le professeur et ses élèves les remarquent. Et tout le monde se demande pourquoi Yukata pleure à chaudes larmes : c’est lorsqu’il leur avoue pleurer d’émotion à cause de leur chant, et qu’il entame lui aussi un chant pour leur faire découvrir sa voix de soprano, que toute la classe est subjuguée.

Selon son souhait, il intégrera la chorale sans attendre. Mais il est difficile pour une jeune garçon de 12 ans de se faire une place sans éveiller quelques jalousies et surtout quelques moqueries …

Le point sur le manga :

Yuhki Kamatani joue une nouvelle fois avec nos sentiments. Après son titre phare, « Éclat(s) d’âme » dont le sujet était la communauté LGBT, elle vient encore remuer nos sens. Dans « Nos c(h)oeurs évanescents » aux Éditions Akata, elle expose la vie d’un jeune artiste hypersensible à la voix d’ange. La magaka aime semer le trouble avec ses titres qui prennent tout leurs « double sens », une fois la lecture enclenchée !! Et qui a une façon tellement « affective » de décrire chacun des protagonistes que son scénario touche de réalisme, mais aussi d’onirisme lorsqu’elle décrit le « monde » du petit prodige.

Le lecteur papillonne entre chant, et émotions qu’il peut provoquer. Puis, bifurque sur les grands dilemnes de la pré-adolescence. On a ce jeune artiste qui sait pertinemment que son « don » est éphémère à cause de l’arrivée à grands pas de l’adolescence. Celui-ci doit donc profiter du moment pour vivre sa passion à fond. Il devra faire des choix difficile, bien évidemment, car sa voix unique déchaînera les « passions » mais surtout l’intérêt de chacun.

La conclusion :

Un manga plein de douceur et de poésie ! « Nos c(h)oeurs évanescents » aux Éditions Akata montre à quel point il est difficile d’être compris lorsqu’on a un don si particulier. Ce monde pourtant comme un enchantement entre rêve et réalité puisque tout ramène aux sons qui entoure le perso principal. Soutenir le concours avec la chorale où il a crée de grandes amitiés ?. Ou participer à un opéra ?. Nous l’apprendrons dans le tome suivant. Une véritable ode à la sensibilité artistique et musicale !!!!