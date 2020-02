SOS Fantômes en Ciné-Concert au Grand Rex – Paris

Partagez





SOS Fantômes – Ghostbusters, le célèbre film humoristique d’Ivan Reitman en version ciné-concert débarque au Grand Rex le 22 octobre 2020. Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles !

SOS Fantômes – Ghostbusters

Ciné-Concert au Grand Rex – Paris

le 22 octobre 2020 à 20h30

Sorti en 1984, nommé aux Oscars et aux Golden Globes, le film humoristique de toute une génération, se dévoile pour la première fois en version ciné-concert ! La plus belle expérience immersive existante sur Ghostbusters !

Première européenne à Paris

Même ceux qui n’ont jamais vu le film connaissent forcément la chanson phare de la bande-originale de S.O.S. Fantômes, sa mélodie culte et son refrain entêtant. Intitulé « Ghostbusters », le morceau, écrit et interprété par Ray Parker Jr., pointa au sommet des ventes de singles durant trois semaines aux Etats-Unis. À noter qu’Ivan Reitman, le réalisateur de S.O.S. Fantômes, a lui-même signé le clip de la chanson.

L’équipe d’orchestrateurs de la prestigieuse maison de production américaine Schirmer Theatrical a travaillé pendant des mois avec le chef d’orchestre et arrangeur Peter M. Berstein, fils du compositeur original Elmer Bernstein. Ils offrent ainsi un second souffle à la partition du film d’Ivan Reitman. Présenté en première européenne à Paris avec la bande originale entièrement revue pour un grand orchestre symphonique de 70 musiciens.

Pour notre plus grand plaisir Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis et Sigourney Weaver reviennent sur l’écran du Grand Rex.

Les fans et collectionneurs peuvent se réjouir, le show est accompagné par la présence de comédiens costumés, d’une exposition et vente de goodies officiels sur l’univers du film.

Synopsis :

Quatre pseudo-chercheurs en paraspychologie se font remercier par le Doyen de la faculté. Ils décident donc de monter leur propre affaire qu’ils nomment S.O.S Fantômes. Equipés d’un aspirateur spectral dorsal, ils rencontrent rapidement un franc succès et doivent enchaîner les missions pour chasser les phénomènes paranormaux, partout dans la ville, au volant de leur Cadillac blanche décorée au motif de leur société.

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE :

Ciné-Concert le 22 octobre 2020 à 20h30

Le Grand Rex – 1 Boulevard Poissonnière – 75002 Paris

En ligne : www.legrandrex.com et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : Cat.1 : 90,90 € / Cat.2 : 74,90 € / Cat. 3 : 54,90 € / Cat. 4 : 44,90 € / Cat. 5 : 30,90 €

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec plus de 238 millions de dollars de recettes pour son exploitation en salles outre-atlantique, S.O.S. Fantômes fut la comédie la plus rentable des USA pendant 6 ans. Elle fut détrônée par Maman, j’ai raté l’avion, qui cumula 285 millions de dollars.