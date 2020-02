Une vie de chouette, un bel album à découvrir

Une vie de chouette est un album d’Alicia Quillardet, paru aux éditions du Ricochet, en février 2020. Un livre qui s’inscrit dans la collection de ces albums qui raconte la vie d’un animal. Ici la chouette est présentée aux jeunes lecteurs, entre documentaire et récit tendre.

Au milieu des forêts, lorsque la nuit tombe, il y a de mystérieux oiseaux qui se mettent à chanter. Dans les branches des arbres se cache une petite boule de plumes marron et blanches. La chouette a aussi de grands yeux tout ronds et un bec crochu. La plupart du temps, elle vit cachée dans les creux des arbres, dans les greniers ou encore dans les clochers des villages. La chouette possède un beau plumage, qui se confond avec l’écorce des arbres. Un camouflage bien pratique pour ne pas se faire repérer ! L’animal nocturne se nourrit d’insectes, des petites souris et de campagnols…

Le livre est original, entre documentaire et album, permettant de découvrir, comme un récit, la vie d’une chouette, cet animal nocturne qui intrigue. Un oiseau curieux et mystérieux, qui parfois fait peur aux enfants, qui se voient ici rassurer. Le texte est simple et plaisant, décrivant la vie de l’animal, de son plumage à son habitat, en passant par ses repas, ses petits et ses capacités incroyables. Le récit arrive à être captivant, tout en exposant la vie de la chouette, mêlant efficacement les faits réels, à la vie de cette chouette, que les jeunes lecteurs vont être contents de suivre. Le récit est assez court, néanmoins original, accompagné d’un joli dessin. En effet, le trait est fin, doux, offrant un graphisme bien découpé et moderne, ainsi qu’un univers nocturne fascinant.

Une vie de chouette est un bel album, un livre entre récit et documentaire, très bien équilibré, accompagnant ainsi les jeunes lecteurs dans la vie d’une chouette, un animal nocturne curieux et captivant, intrigant et mystérieux.