Les rescapés d’Eden – Ensuite…

Ensuite… est le deuxième tome de la série Les rescapés d’Eden, de Bernard Swysen et Siteb. Une bande dessinée pleine d’humour, parue aux éditions Soleil, en février 2020, qui revisite le mythe d’Adam et Eve, avec un message écologique.

Sur Terre, il y a 300 000 ans, Yab et Soléa ont dû fuir Eden, leur belle cité qui a été anéantie. La nature autour d’eux est désolée, il n’y a plus rien, tout n’est que désolation. Ils marchent sans but, pleurant ceux qu’ils viennent de perdre. Yab demande ce qu’ils vont devenir et ce qu’ils vont faire. Soléa rappelle qu’ils n’ont pas le choix. Le ciel au-dessus d’eux n’est que nuages de cendres. Ils doivent continuer à marcher, mais pour aller où ? Le voyage se poursuit ainsi, entre craintes, peurs, désespoir, froid et faim. Des découvertes gastronomiques pimentèrent aussi cette promenade, jusqu’au jour où ils aperçurent le bout du nuage de cendres. Soléa, le sourire aux lèvres, courut vers la végétation. Les deux héros y trouvèrent du soleil, de l’eau et de quoi manger un peu. Un gros œuf semblait les attendre, sur le rivage. Peu après, ils se faisaient un festin…

La bande dessinée mêle assez bien la grande aventure et l’humour, offrant un récit toujours captivant, amusant et plaisant. Soléa et Yab vont enfin trouver un lieu pour se poser, mais vont rapidement rencontrer des autochtones. Des créatures étranges, bleues pour certaines et rouges pour d’autres, qui rappellent les divinités égyptiennes. La réinterprétation de l’histoire et du mythe d’Adam et Eve se poursuit donc, et offre de nombreux rebondissements, avec Soléa toujours aussi impulsive, néanmoins rusée, et Yab qui manque toujours autant de chance, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Une des plus grandes civilisations prend place dans cette bande dessinée bien écrite, très drôle et offrant son lot d’action et de surprises. Le dessin est plaisant, fluide et expressif, assez dynamique, offrant un univers agréable à découvrir.

Ensuite… est le deuxième tome de la série Les rescapés d’Eden, qui offre une réinterprétation du mythe d’Adam et Eve. Une bande dessinée pleine d’action, de rebondissements et d’humour, dans laquelle débute une quête pour les deux héros.