Petit Pois Carotte de Morag Hood aux Éditions Gallimard Jeunesse

« Petit Pois Carotte » est un album de Morag Hood aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un livre étonnant qui raconte l’histoire de deux légumes qui deviennent amis, et ce malgré leur différence.

« Petit Pois Carotte » est un récit qui donne le sourire. Un livre ingénieux qui explique qu’il est important de se mélanger et d’accepter la différence. Morag Hood a eu l’idée de mettre en scène un petit pois et une carotte. Surprenant ! Mais cela fonctionne plus que jamais. Non seulement le jeune lecteur va aimer découvrir leurs aventures, mais en plus il apprendra qu’il est possible de devenir amis, quelles que soient nos différences.

Il met donc en scène un petit pois du nom de Jean-François, ainsi que Charlotte, la carotte. Ces deux-là sont complémentaires même s’ils sont de forme complètement différente. Jean-François roule, rebondi, et s’amuse avec tous ses copains petits pois. De couleur verte, il a toujours le sourire, si bien qu’il embarque tout le monde avec lui, dans la bonne humeur. Charlotte, quant à elle, a l’impression d’être différente. Mais Jean-François la rassure en lui montrant qu’elle a aussi ses qualités. Elle est grande, perspicace et téméraire. Elle a toute sa place dans une grande famille de petits pois. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont toujours collés ensemble !

Si l’histoire est touchante, les illustrations sont adorables. Sans chichi, elle nous montre Petit Pois et Carotte jouant ensemble au travers d’activés ludiques : rebondir, rouler, grimper, sauter, glisser, etc. L’album en lui-même est superbe. Les pages sont épaisses, le papier brille, les dessins sont colorés et donnent envie de suivre leurs aventures. Les petits vont aimer faire la connaissance de Jean-François et de Charlotte.

« Petit Pois Carotte » est une belle histoire d’amitié que les enfants vont aimer parcourir encore et encore. Ils pourront apprécier la complicité de deux amis, très différents et pourtant inséparables.