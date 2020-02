Partagez





Les Échos-Liés – Unclassified 2.0 – Inclassable, le nouveau titre bien nommé du spectacle de la troupe des grands vainqueurs de l’émission « La France a un incroyable Talent ». Ce show, hors du commun, distille savamment danse, performances physiques et musicales, humour et audace !

Les Échos-Liés dans Unclassified 2.0

À Bobino – Paris

du 26 février au 20 juin 2020

Rire, Émotions, Partage et Énergie Positive, la troupe Les Échos-Liés présente son nouveau spectacle explosif, frais et bluffant, et partagea sans compter leur folie et leur authenticité. Toutes les saveurs qui ont fait la renommée de la troupe en France et à l’étranger. Venez prendre une énorme bouffée d’oxygène !

Les Échos-Liés vous donnent la banane



Les dix artistes de cette troupe-là ont sûrement dus être élevés aux grains sur-vitaminés, tombés dès le plus jeune âge dans de la nitroglycérine, labellisés A++ pour leur dynamisme et leur joie de vivre. Un spectacle qui fait du bien, qui donne la pêche et d’où l’on ressort avec des envies de se remettre au sport. On en prend plein les mirettes. Avez-vous envie de passer une bonne soirée ? Alors, c’est ici que ça se passe !

Metteur en scène : Jérôme Ortega

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION : Spectacle du 26 février au 20 juin 2020 à 19h Bobino – 14-20 Rue de la Gaité – 75014 Paris En ligne : www.bobino.fr et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : de 22 € à 48 €

Durée : 1h10

À voir aussi : TRANSIT de Flip Fabrique