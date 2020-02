Souhaiter un anniversaire en disant seulement « bon anniversaire » peut paraître un peu trop ordinaire… Beaucoup trop ordinaire. De cette façon, pour la personne concernée, la journée peut vite se transformer en une récolte de textes et messages d’anniversaire qui se ressemblent tous. C’est pourquoi il est intéressant de se démarquer et chercher une façon plus originale de souhaiter un anniversaire pour ce jour si spécial. Alors, comment souhaiter un anniversaire de manière originale ?

Souhaiter un anniversaire… Sans le dire !

Vous pouvez contacter la personne concernée, lui parler amicalement, peut-être plus que d’habitude, lui faire un discours si vous le souhaitez… Sans jamais prononcer les mots « joyeux anniversaire ». Cela va intriguer la personne et il très probable que votre discussion sera la seule dont elle se souviendra à la fin de la journée !

Révéler son âme d’artiste

Pour souhaiter l’anniversaire à quelqu’un de manière originale, il est possible, de faire preuve de créativité dans le domaine artistique. Pour cela, vous pouvez aussi bien écrire un poème, faire un montage vidéo avec des photos de la personne concernée et de vous-même, faire un dessin… Tout ce qui est créatif fonctionne! Il ne faut pas hésiter à y mettre du cœur et jouer sur les sentiments pour ne pas rendre le résultat trop rigide. De cette façon, la personne à qui vous souhaitez l’anniversaire se sentira touchée et appréciera encore plus votre démarche.

Lui envoyer des chansons « joyeux anniversaire »

Pourquoi se fatiguer à souhaiter soi-même un anniversaire, quand d’autres peuvent le faire à sa place ? Vous pouvez effectivement envoyer à la personne concernée une chanson sur le thème de l’anniversaire, comme celle de Patrick Sébastien , ou la mettre lors de la célébration de l’anniversaire, par exemple. Ce genre d’initiative permet de créer une bonne ambiance et d’ajouter certainement une touche originale au souhait d’anniversaire.

Faire appel aux proches

Pour souhaiter l’anniversaire à quelqu’un de manière originale, vous pouvez ne pas le faire seul et demander la participation de son entourage. II est par exemple possible de souhaiter à plusieurs l’anniversaire en faisant un enregistrement vocal et en l’envoyant, ou en énonçant en même temps « joyeux anniversaire ».

Ou bien, vous pouvez filmer chaque membre de son entourage le plus proche en train de dire un mot gentil, puis faire un montage qui rassemble chaque vidéo et le lui envoyer. Vous pouvez également faire appel aux proches en faisant circuler une feuille sur laquelle ils puissent écrire un petit mot, avant de remettre la feuille. Dans tous les cas, intégrer les proches dans cette démarche fait toujours plaisir.

Faire une blague

Cette manière originale de souhaiter un anniversaire s’adresse aux plus farceurs. Afin de tenter d’être original, vous pouvez effectivement souhaiter un anniversaire en faisant une blague. Qu’elle soit courtes et légères, ou longues et tordues, toutes les blagues sont permises. On ne pourra pas vous en vouloir, puisque vous contribuerez à rendre ce jour encore plus spécial. Vous pouvez par exemple faire croire à la personne que vous avez oublié son anniversaire. Encore pire, vous pouvez lui annoncer des mauvaises nouvelles ce jour-là, qui seront fausses. Vous pouvez faire des blagues un peu plus grotesques et lui amener un déguisement qu’elle sera obligée de porter, par exemple. Les blagues n’ont de limite que la créativité.

Ainsi, il existe diverses manières de souhaiter un anniversaire de manière originale. Avec ces méthodes, vous ne serez désormais plus à court d’idées.