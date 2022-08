Mundus – Le premier tome

Mundus est une nouvelle série, de Laurent Queyssi et Oriol Roig, paru aux éditions 404, fin août 2022. Une bande dessinée surprenante, originale, qui interroge la puissance créatrice de la fiction et son influence fertile sur le réel, à travers des voyages entre les mondes.

19 juin 1991, à 22h24, une jeune femme et un homme attendent quelqu’un. Ils se demandent ce qu’il fout, car il n’est pas à l’heure. La femme rassure son coéquipier. Elle lui demande de garder son calme, car l’autre personne n’a que deux minutes de retard. Elle est sûre que l’autre va venir, car ce qu’ils lui ont proposé est bien trop alléchant pour lui, et il ne résistera pas ! De plus, elle explique que s’il n’arrive pas, ils se débrouilleront sans lui… Mais c’est à ce moment que quelqu’un vient les interrompre. L’homme est là et les invite à le suivre dans le bâtiment, les bureaux. La jeune femme demande s’il y a un problème avec la porte d’entrée. Le scientifique explique que les visites au labo sont très encadrées. Pour éviter les agents de sécurité, dont leurs affaires ne regardent pas, il a préféré les faire rentrer par-derrière.

Le récit est surprenant, plutôt bien rythmé et posé. Il y a d’un côté deux étranges personnages qui posent et actionnent une bombe électronique, qui semblent avoir trop bien fonctionné, notamment auprès d’un portail. De l’autre, il y a trois adolescents qui, après cette coupure, vont passer à travers un portail, qui va les mener vers un monde parallèle. La science-fiction, la fiction et le réel s’entremêlent dans cette bande dessinée où les personnages vont voyager sur des mondes étranges issus de romans, films, ou encore jeux de rôle. De là, une question va être se poser, celle de la réalité, le contrôle de son destin, les personnages fictifs, l’imaginaire… Le dessin est structuré, énergique et bien découpé, offrant un comics plutôt agréable à découvrir et intéressant.

Mundus est une nouvelle série, des éditions 404 Graphic, qui débute avec ce premier tome. Un album surprenant de science-fiction qui présente une aventure folle de personnages qui vont se croiser, à travers des mondes étranges, de fictions, de nos cultures…

