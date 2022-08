Molang – Agenda 2022-2023

Les livres du Dragon d’Or présentent une belle collection d’agendas scolaires, pour cette nouvelle rentrée, avec, entre autres, Molang ! Un large choix, pour tous les enfants, qui vont retrouver leurs héros tout au long de l’année scolaire, offrant un accompagnement réconfortant et enjoué.

L’agenda scolaire Molang est doucement coloré, proposant de retrouver cet univers kawaii à croquer ! L’ouvrage débute avec une belle illustration du héros et son fidèle ami. Ensuite, des pages sont à compléter par les enfants, avec une présentation personnelle, puis scolaire, avec la liste des professeurs et matières, et l’emploi du temps à compléter. Des informations essentielles et toujours utiles sont à découvrir, par la suite, comme le calendrier de l’année en cours, la carte de la France administratives, les congés scolaires de chaque zone. Enfin, c’est l’agenda en lui-même qui est à retrouver, pour noter chaque jour, ou presque les devoirs à faire.

L’agenda est adorable, proposant aux élèves de retrouver l’adorable Molang et son ami Piu Piu. Les couleurs sont douces, l’univers joyeusement coloré, avec des annotations adorables, pour retrouver les signes astrologiques, apprendre des mots en molangais, mais aussi retrouver des personnages attendrissants. Chaque mois, une nouvelle grande illustration est à retrouver, et plusieurs fois dans le mois, des listes et notes à compléter. Les jours de la semaine ont une page entière dédiée, pour notre tous les devoirs, les deux jours du week-end se retrouvent sur une page. Les attentions sont belles, bienfaisantes, amusantes, dans cet agenda scolaire, qui accompagnera les enfants pour toute l’année scolaire, et même plus, car il débute mi-août 2022 et termine fin août 2023.

Molang est à retrouver pour la rentrée, avec cet agenda adorable, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un ouvrage illustré, dans lequel les élèves vont retrouver l’univers doux et kawaii de Molang, Piu Piu et leurs amis, pour passer une année scolaire heureuse, joyeuse…

