My Little Box – Calendrier de l’Avent 2020 : Mode, Beauté & Accessoires

Bonne nouvelle les amis, je viens de recevoir le calendrier de l’Avent My Little Box 2020, yes ! En revanche, il a eu tellement de succès qu’il n’est plus disponible à la vente. Cela n’empêche que j’avais quand même envie de vous le présenter dans le détail, car il fait partie de mes préférés cette année !



My Little Box – Une box beauté joliment illustrée par Kanako

J’avais hâte de vous retrouver autour de cette revue spéciale calendrier de l’Avent My Little Box pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je fais partie de celles qui ont vu naître My Little Box en tant que premières clientes. Vous savez à quel point j’apprécie le concept des box, et j’ai toujours trouvé qu’elle se démarquait des autres box beauté. Je dois dire que je suis admiratrice du travail de l’illustratrice Kanako. Elle sait mettre en valeur la femme de façon élégante, que ce soit pour illustrer le thème des box mensuelles ou encore des éditions limitées. J’ai également pu découvrir de nombreux produits de beauté et notamment la marque My Little Beauty qui réserve de belles surprises !

Le calendrier de l’Avent My Little Box 2020



Le calendrier de l’Avent My Little Box 2020 est surprenant. Kanako nous embarque dans un univers féérique. Un régal pour les yeux !

Il faut dire que l’on retrouve complètement la magie de Noël, à commencer par ce sapin central joliment décoré et mis en valeur par une somptueuse étoile. Sans oublier cette grande place enneigée où l’on observe une patinoire, des cabanes de Noël, un chariot rempli de gourmandises, un bonhomme de neige et d’autres petits détails qui ne manquent pas d’humour. À commencer par le Père Noël sur son traîneau avec le panneau « Just Married » (le coquinou, il nous avait caché ça…), un écureuil qui tente d’accrocher un cadeau au sapin de Noël avec malice, ou encore un jeune homme qui tente le coup du gui au-dessus de la tête d’une femme pour l’embrasser… Aïe !

Le calendrier s’ouvre à la manière d’un livre grâce au nœud central en satin rouge. À l’intérieur, une double page en gros plan d’une ville en pleine effervescence à l’approche des fêtes. Et surtout, les 24 cases à ouvrir pour découvrir les produits qu’elles renferment dans les catégories beauté, mode et accessoires. Va-t-il réussir à me surprendre côté contenu également ?

Spoiler : Le contenu du calendrier de l’Avent

L’idée d’un calendrier de l’Avent multi-marque me plaît beaucoup. Il va me permettre de tester plusieurs marques tout au long du mois de décembre. Le plaisir de retrouver des produits que je connais déjà et d’en tester des nouveaux. Bon, j’ai été obligée d’ouvrir les cases par avance (que j’ai pris le soin de refermer soigneusement) pour découvrir la sélection concoctée par l’équipe de My Little Box.

Au programme, 14 produits de beauté et 10 accessoires. My Little Box annonce une valeur de 200 € pour un prix vente de 55 € (ou 50 € pour les abonnés). Prometteur ! De mon côté, j’ai été agréablement surprise par le choix des marques qui participent à la sélection : Makeup Forever, Garancia, Etat Pur, Benefit, Laneige, Origins, Fresh, etc. Des marques dont les produits sont souvent onéreux et qui ne possèdent pas forcément le format miniature dans le commerce.

Pour tout vous dire, j’ai été surprise par le format des produits qui sont (trop) souvent des miniatures. Quoi qu’il en soit, cela permet de se faire un avis avant d’acheter le produit en full size. Ou encore de glisser les produits dans notre trousse de voyage pour une future excursion. En revanche, j’ai apprécié la diversité des produits : soins, makeup, accessoires beauté, mode et déco. J’ai toujours peur des accessoires glissés dans les calendriers de l’Avent, mais je dois dire que My Little Box a bien géré avec sa sélection. Au programme, un presse-tube (fallait y penser !), un pinceau, une pince à épiler, une pierre de massage délassante, une brume d’oreiller, des barrettes, et même un beau bracelet pour le 24 décembre.

En conclusion

Le calendrier de l’Avent My Little Box 2020 fait clairement partie de mes préférés cette année. Il permet de faire de nombreuses découvertes de produits et de marques. J’ai d’ores et déjà hâte de découvrir celui de l’année prochaine !