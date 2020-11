Le moindre mal est un album illustré, d’Andrzej Sapkowski et Ugo Pinson, paru aux éditions Bragelonne, fin octobre 2020. Un bel et grand ouvrage, qui présente un épisode issu du Dernier Vœu, premier tome de la saga littéraire Le Sorceleur.

Les chats et les enfants, comme à l’accoutumée, furent les premiers à le remarquer. Un chat qui dormait tranquillement préféra s’enfuir dans les orties, tandis qu’un enfant de trois ans se mit à pousser des hurlements, en écarquillant les yeux, sur le cavalier qui passait. Le sorceleur avançait tranquillement. Derrière lui, un âne transportait en travers de l’échine, une forme massive roulée dans une couverture. Du sang coagulé faisait des trainées noires, sur le baudet. Sur son passage, une marchande de quatre-saisons étouffa son cri, à la vue d’une patte osseuse et griffue qui dépassait de la couverture, et qui tressautait à la cadence des pas de l’âne. Gerald continuait son chemin paisiblement…

Le récit est captivant, présentant un bel univers fantastique avec un héros charismatique, qui va se retrouver, malgré lui au beau milieu d’un conflit. Entre un mage et une sorcière, le sorceleur, va devoir faire un terrible choix, celui du moindre mal. Un épisode qui vaudra à Geralt le surnom du « boucher de Blaviken ». Le récit reste le même que celui du roman, l’intérêt ici se retrouve dans les magnifiques illustrations. En effet, le graphisme est saisissant, réaliste et captivant, entraînant facilement les lecteurs dans cet univers fantastique et dans cet épisode marquant. Une belle immersion dans le monde de Geralt de Riv, avec des scènes détaillées et travaillées à la perfection, du mouvement, du réalisme et des portraits fabuleux.

The Witcher – Le moindre mal est un bel album illustré des éditions Bragelonne, qui offre ici un bel ouvrage, tant par le récit choisi, nouvelle issue de Dernier Vœu, premier tome de la saga littéraire Le Sorceleur, que par le dessin sublime d’Ugo Pinson, qui offre une immersion captivante.