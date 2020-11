Phoenix Melody – Le bureau des Cœurs trouvés

La saga du Bureau des cœurs trouvés se termine avec ce quatrième tome Phoenix Melody, de Cathy Cassidy, paru aux éditions Nathan, fin octobre 2020. Un roman dans lequel on retrouve quatre personnages attachants, et plus particulièrement ici Phoenix.

A l’internat Phoenix n’est jamais seule. Elle a beau avoir sa chambre, qui se résume à un lit étroit sous une vieille fenêtre, elle partage tout de même l’étage avec dix autres filles. Mais en ce moment, Phoenix se retrouve seule dans l’internat. En effet, le collège est fermé pour les vacances, en ce soir d’Halloween. Elle n’est pas censée avoir de bougies, mais vu qu’elle est seule, la jeune fille décide d’en allumer une grosse à la vanille. Elle déballe son brownie et regarde le vent faire danser les arbres aux couleurs de l’automne. Puis, elle repense aux filles de l’internat qui ne l’apprécie pas forcément. Son côté rebelle amuse, mais pas au point de devenir amies !

Alors qu’elle descend à la cuisine pour se faire un chocolat chaud, lorsqu’elle remonte dans sa chambre, il est trop tard, la bougie à enflammer le rideau et bientôt toute la chambre… Ainsi, la jeune rebelle va être virée de son internat et va devoir changer d’établissement. A Milford, elle va devoir trouver sa place… Le ton est rapidement donné, avec cet accident et ce bouleversement dans la vie de la jeune fille qui est vue comme une fille à problèmes. Le récit reste captivant, avec ces personnages attachants à retrouver. L’amitié est au cœur de ce roman touchant, mais les dialogues entre parents et enfants, sont également à découvrir, offrant une jolie leçon. La lecture est bien découpée, fluide et agréable, touchante et belle.

Phoenix Melody est le quatrième tome de la saga Le Bureau des Cœurs trouvés, des éditions Nathan, offrant un ultime roman autour de cette jeune fille rebelle, une adolescente perdue, qui va devoir trouver sa place, dans une nouvelle vie…