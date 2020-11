Comptoir Sud Pacifique – Des fragrances à offrir

Comptoir Sud Pacifique est une marque française de parfumerie, qui depuis plusieurs années, au gré de voyages, découvre et invite à découvrir des essences insolites, précieuses et parfois rares, à travers des collections de fragrances riches, fraîches, fruitées et délicieuses.

C’est en 1974 que naît Comptoir Sud Pacifique, grâce à l’imagination d’un couple audacieux et amoureux de liberté. Au gré de leurs voyages, de leur curiosité et leur passion, ils vont découvrir des essences insolites, précieuses et parfois rares. Ainsi se créent des eaux de voyage, qui vont débuter une belle collection. Aujourd’hui ce sont des eaux de parfum et des eaux de toilette qui sont à découvrir, à travers des collections riches, envoûtantes et savoureuses.

Pour ce Noël, France Net Infos vous présente l’eau de toilette Vanille Café, une odeur boisée, gourmande, enrichie de notes d’extraits naturels de café. A découvrir également, l’eau de parfum Éclats d’Amandes, un parfum riche et sensuel.

L’eau de toilette Vanille Café, fait partie de la collection des Eaux de voyage, présentant les incontournables fragrances de la marque et de l’univers Comptoir Sud Pacifique. Le flacon est simple, tout en rondeur et élégant, dans une boîte aux couleurs de la marque. L’ensemble est sobre, néanmoins efficace et gracieux. Le parfum offre des notes de têtes d’extrait de café et d’amades vertes, des notes de cœur de benjoin du Siam et des notes de fond de cèdre, vanille et muscs blancs. Une fragrance boisée et gourmande, entre le café torréfié et l’amande verte, offrant une douce odeur rassurante et suave.

L’eau de parfum Éclats d’Amandes est une fragrance de la même collection Eaux de Voyage. Un parfum riche et sensuel, aux notes de tête d’amande et cannelle, aux notes de cœur de fève Tonka et cèdre et enfin aux notes de fond de santal, fève Tonka et musc. Un bouquet olfactif d’épices et de bois exotiques, qui est sensuel et animal, envoûtant et captivant.

Les eaux de toilette et les eaux de parfum sont à retrouver à travers trois flacons différents, présentant des contenances différentes, afin de plaire à tous, pour les plus gourmands, pour les raisonnables et pour partir en voyage, soit de 100ml, 30ml et 10ml.

Comptoir Sud Pacifique est une parfumerie française, qui offre un savoir-faire à travers des fragrances raffinées et exotiques, riches et fraîches. Des eaux de toilette et des eaux de parfums suaves, délicieuses et envoûtantes à découvrir et à offrir.

Comptoir Sud Pacifique est à retrouver par-là, pour de belles idées cadeaux.