Le mois de Décembre est presque là, ce qui veut dire que les calendriers de l’avent peuplent les maisons. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir le calendrier de l’avent Pousse Pousse !

Le calendrier de l’avent Pousse Pousse : un condensé d’utilité

Les calendriers de l’avent sont la plupart du temps gourmands : chocolats, confiserie, thés… Ils peuvent aussi être spécialisés : alcool, mode, coquins, cosmétiques… Mais souvent, ils sont une mine de déchets : emballages plastiques et sur-emballages, objets qui ne nous plaisent pas, etc. Il est difficile de trouver un calendrier de l’avent qui comble nos attentes quand on souhaite faire attention à nos déchets. Il y a bien-sûr l’option de le faire soi-même mais cela enlève un peu l’effet de surprise.

Si vous souhaitez garder ce petit plaisir pour attendre Noël mais de manière éco-responsable, alors le calendrier de l’avent Pousse Pousse est parfait. Rempli de 24 surprises zéro déchet, tout vous sera utile dans votre maison. Décoration, vie quotidienne, Do It Yourself, il y en a pour tous les goûts et utilisations.

Le concept du calendrier de l’avent zéro déchet

Chez Pousse Pousse, la magie de Noël est verte ! Et elle passe par un calendrier de l’avent zéro déchet ! Si vous êtes déjà abonné·e à la box zéro déchet Pousse Pousse, alors le calendrier de l’avent risque de provoquer des doublons. En revanche, si vous ne connaissez pas encore, c’est un point de départ idéal pour préserver l’environnement. Pour leur première édition de calendrier de l’avent, Pousse Pousse n’a pas chômé. Emballés à la main dans un grand sac isotherme réutilisable ressemblant à un sac en kraft, patientent 24 paquets plus ou moins grands. L’emballage est minimaliste et les paquets et étiquettes sont en papier kraft recyclable.

Chaque jour en attendant Noël, on découvre une surprise zéro déchet pour nous aider sur le chemin de la réduction des déchets. Des surprises qui permettent d’adopter facilement des habitudes plus saines, naturelles et écoresponsables ! En effet, dès qu’une surprise concerne un Do It Yourself, la recette permet de pouvoir la réaliser à nouveau plus tard.

Ce calendrier de l’avent coûte 89€ pour une valeur réelle des produits de 189,90€ ! Une belle économie donc. Cependant, il est en édition limitée et malheureusement il est déjà en rupture de stock. En effet, Pousse Pousse ne s’attendait pas à ce qu’il fonctionne à ce point. Il faudra donc attendre l’année prochaine pour vous laisser tenter. En effet, Pousse Pousse a prévu de produire le calendrier de l’avent en bien plus grande quantité la prochaine fois. Cependant, si vous tenez à savoir ce qu’il contient, vous pouvez lire la suite et faire votre sélection pour acheter les produits qui vous intéressent directement sur le site de Pousse Pousse.

Le contenu du calendrier de l’avent Pousse Pousse

#1 : kit de décoration de Noël avec du blanc de Meudon

#2 : kit DIY cake vaisselle

#3 : Brosse vaisselle en bois

#4 : kit DIY Tawashi

#5 : éponges Luffa

#6 : éponge konjac

#7 : lime à ongle en verre

#8 : cache pot géotextile

#9 : kit DIY lessive maison

#10 : doseur de lessive en inox

#11 : balles de séchage

#12 : carte ensemencée et bon de réduction sur la boutique en ligne

#13 : sac à vrac

#14 : furoshiki

#15 : brosses à dents en bambou

#16 : dentifrice en poudre à la menthe

#17 : poudre de charbon actif

#18 : fil dentaire vegan à la menthe

#19 : graines germées

#20 : jeunes pousses

#21 : kit couverts en bambou

#22 : kit DIY baume à lèvres

#23 : glaçons en pierre

#24 : pailles en inox