Franco Favilla croit en l’or

Au milieu des actualités liées à la pandémie de la COVID-19, une nouvelle est passée quasi inaperçue.En effet, le 6 aout dernier, le cours de l’or a dépassé la valeur symbolique de deux mille dollars (une once d’or valant 2 067,15 dollars, soit 1 743,43 €).

Le cours de l’or, qui avait connu une certaine hausse depuis 2019, est en train d’exploser ses records depuis la récente apparition de la pandémie.

Comment expliquer cette tendance ?

Même si les financiers et les grandes banques mondiales ont depuis toujours tenté de nous dépeindre l’or comme une valeur obsolète, instable et trop éloignée des considérations modernes de la finance, il semble que l’or attire à nouveau les investisseurs.

« L’or garantit la démocratie, car il protège les investisseurs et le marché, offrant une valeur objective pour paramétrer chaque transaction. »

Cette explication nous est donnée par Franco Favilla, un homme qui travaille et analyse le marché de l’or depuis des dizaines d’années.

Il est le fondateur de Seasif Holding, une entreprise spécialisée dans l’extraction du métal jaune.

Présent dans 12 pays, Seasif est le troisième producteur d’or en Amérique du Sud et réalise un chiffre d’affaires de plus 800 millions de dollars.

Pour Franco Favilla une chose est sûre : le fait que le prix de l’or ait atteint son niveau record, est, une très bonne nouvelle pour l’économie mondiale.

« Les consommateurs sont la composante la plus importante de tout système économique : si vous n’avez pas de consommateur avec un certain niveau de richesse, comment vendre ? À qui ? La protection des consommateurs doit passer en premier. »

La possibilité pour les consommateurs de pouvoir se fier à une valeur tangible et concrète les protège des spéculations du marché, dont nous avons subi tant de dérives et de fluctuations ces dernières années.

La récente pandémie de la COVID-19 en est un parfait exemple. L’économie a été lourdement impactée par les confinements, les limitations des échanges internationaux, les fermetures des commerces, etc. Tous les observateurs le disent, l’économie de demain ne sera plus la même.

Favilla espère que la crise provoquée par Covid-19 contribuera à changer la finance, la rendant moins “fantôme” et plus objective. Mais il reste prudent, « Bien sûr, je doute sérieusement que cela se produise, on se souvient de la réaction de la finance internationale à la crise de 2008. »

C’est pourquoi l’or est la valeur refuge de beaucoup d’investisseurs : La Covid a accéléré une préoccupation déjà présente chez les investisseurs : se concentrer sur l’or pour se protéger de la finance spéculative. Un lingot d’or offre deux avantages fondamentaux : il est universellement reconnaissable et peut être divisé.

« Je crois que l’urgence du coronavirus a démontré que la seule solution possible pour un avenir durable est d’investir dans les jeunes : nous avons besoin de nouvelles technologies, de nouvelles idées pour gérer la société et la mondialisation ». Favilla l’a bien compris et le met en place chaque jour au sein de Seasif Holding, en continuant d’inventer des marchés, de chercher des opportunités là où personne ne les avait vues et de miser sur les générations futures.