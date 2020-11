Guy Demarle – Gourmandise et raffinement pour les fêtes

Guy Demarle est un leader de la vente direct de matériel culinaire et depuis 25 ans propose un univers complet autour de la cuisine. Pour embellir les fêtes la marque présente de nouveaux ustensiles, pour pouvoir régaler la famille et les convives.

En effet, pour Noël, la marque française Guy Demarle présente de nouveaux ustensiles de cuisine, notamment pour concocter l’incontournable bûche de Noël. Il y aussi des outils pour préparer un apéritif chic, ou encore des desserts en forme de sapins, entre autres. Des moules en silicone, conçus en France, résistants, durables, anti-adhérents et faciles d’entretien.

Un grand moule sapin ou un moule 8 petits sapins vont permettre de se plonger dans l’ambiance, un moule coquille sera un bon compagnon pour faire de délicieuses brioches, un moule feuilles permettra de faire de gourmandes bouchées, et enfin des moules à bûche pour pouvoir réaliser l’incontournable bûche de Noël, avec l’aide également d’une toile décor, pour parfaire le dessert.

Pour réaliser une bûche originale et de toute beauté pour les fêtes, le moule à bûche et la toile décor flocons sont deux ustensiles essentiels. La bûche maison avec un décor traditionnel, avec cet effet flocon est justement du plus bel effet ! Avec ces moules silicone, de la gamme Flexipan Origine, Guy Demarle, les réalisations sont parfaites, avec cette qualité professionnelle, comme pour les grands chefs. Les moules peuvent résister au chaud comme au froid, de -40°C à 260°C. Les moules sont très flexibles, réellement anti-adhérents, ils permettent de démouler facilement les gâteaux, notamment les petits détails de la toile décor. Ainsi le dessert parfaitement arrondi s’embellit avec ces jolis flocons de saison, qui habillent parfaitement la bûche. Des renforts, à l’extérieur du moule à bûche, permettent aussi de bien maintenir le dessert, afin qu’il ne prenne pas une mauvaise forme.

Pour Noël, enfin de préparer de fabuleuses bûches de Noël, sans embûche, le moule bûche et la toile décor, Guy Demarle, sont le parfait ensemble. Des moules fabriqués en France, de qualité professionnelle, au démoulage inratable, anti-adhérents, résistants et faciles d’entretien.

La marque française Guy Demarle, leader de la vente directe de matériel culinaire est à retrouver par ici.