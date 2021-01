My Sweetie Box #Janvier 2021, la 1ère de l’année

Commencez la nouvelle année du bon pied avec My Sweetie Box #Janvier 2021. Et avec le thème “Quartiers d’hiver”, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour affronter le froid ! Je vous laisse découvrir son contenu avec moi.

My Sweetie Box #Janvier 2021 : la box de l’hiver

Le mois dernier, nous avions terminé l’année avec le thème “Brilliant Wishes” de My Sweetie Box de Décembre. En ce début d’année, découvrons ensemble les produits et échantillons sur le thème “Quartiers d’hiver”. Un thème qui promet de prendre soin de nous face à la vague de froid ! La citation du mois est de Sandra Dulier, poète belge : “Dans la grâce des flocons, danse l’imagination”. Et malgré la situation, j’ai envie d’imaginer une belle année. Cette édition est pour moi la parfaite box pour se nettoyer des maux de 2020 et repartir du bon pied, dans un petit cocon de confort.

Petit savon, La Savonnerie de la Chapelle

Tout d’abord, My Sweetie Box #Janvier 2021 nous propose de quoi procéder à un grand récurage. Dans un emballage tout mignon et coloré, La Savonnerie de la Chapelle dévoile ses trésors.

Il s’agit d’une entreprise familiale d’artisans spécialistes de la production de cosmétiques naturels, experts et leader en fabrication de savons à froid. Elle reprend, applique et modernise un savoir-faire ancestral en favorisant les ressources de la nature. Ainsi, elle utilise des huiles végétales pour nourrir la peau et des huiles essentielles pour parfumer. Les couleurs proviennent d’argiles et ce sont des graines qui permettent un effet exfoliant. La marque exploite donc une multitude de ressources naturelles, comme des pétales de fleurs, du charbon, des épices, du lait d’ânesse et tant d’autres bonnes choses.

Trois savons sont proposés aléatoirement dans les box : le Bleu Provence, l’Andalou et la Rosée Matinale. Pour ma part, j’ai bénéficié de ce dernier. Enrichi au beurre de karité et parfumé aux huiles essentielles d’Eucalyptus et de Menthe, son odeur est très prononcée. Toutefois, il s’adoucit sous la douche et permet un réveil coup de fouet très agréable. On en ressort vivifié·e et rafraîchi·e !

Savon Bleu Provence: enrichi au beurre de karité et parfumé à l’huile essentielle de Lavande. Parsemé de fleurs de lavandes répandant un parfum doux et frais, le savon Bleu Provence assouplit et hydrate votre peau.

Savon L’Andalou: enrichi à l’huile d’Amande douce, aux graines de lin et parfumé aux huiles essentielles de Citronnelle et de Pamplemousse. Il propose des effets stimulants et tonifiants pour bien commencer la journée. Favorable aux peaux sèches.

Les petits plus de la marque

La Savonnerie de la Chapelle travaille localement le plus possible. Son imprimeur se trouve à seulement quelques kilomètres de Bellême, ainsi que les artisans, éleveurs et agriculteurs qui la fournissent. Leurs savons sont enveloppés dans un ou des ESAT locaux aussi (centres d’aide par le travail accueillant des personnes handicapées) et leurs autres produits sont aussi étiquetés dans ces structures.

Émulsion crème, Lipiderm

Après la douche, il est important d’hydrater la peau. My Sweetie Box #Janvier 2021 a pensé aux peaux les plus sèches ! Retrouvez un flacon grand format de crème hydratante relipidante de la marque Lipiderm.

Agressions extérieurs (soleil, vent, froid, pollution), vieillissement, peaux à tendances atopiques… Les raisons du dessèchement cutané sont nombreuses. Les produits de la marque Lipiderm aident à l’assouplissement de votre épiderme agressé, réduit rugosité et squames et participe au confort et à la protection de la peau.

Concernant cette crème hydratante et relipidante, elle est à destination des peaux très sèches, atopiques ou desséchées de l’adulte ou de l’enfant. Grâce au beurre de Karité, à la glycérine et à l’allantoïne, la peau est nourrie. Le film protecteur de l’épiderme est reformé et la peau intensément hydratée. La peau retrouve sa souplesse, son élasticité, elle est hydratée pour longtemps et radoucie.

L’odeur est très douce est discrète, et la crème est non grasse ce qui est appréciable. Elle pénètre ainsi facilement dans l’épiderme. Attention, toutefois, bien qu’elle soit vendue en pharmacie, cette crème est recensée comme contenant de nombreux produits allergènes et perturbateurs endocriniens. Il vaut mieux le savoir.

Une fois qu’on a pris soin de son corps, concentrons-nous sur le visage. Eh oui, c’est quand même le premier à être exposé au froid et aux agressions extérieures. Il faut donc savoir le chouchouter de temps en temps. Ainsi, My Sweetie Box #Janvier 2021 propose un duo de masques visages en tissu de la marque Leaders.

Leaders Cosmetics est une marque née en 2004 sur la base de cas cliniques de nombreux clients de Leaders Clinic et Leaders Aesthetics. C’est la marque n ° 1 de la culture beauté qui réalise les valeurs de la dermatologie via une communication continue avec ses clients.

Tous les produits Leaders sont fabriqués avec des ingrédients respectueux de la nature sous un contrôle de qualité strict pendant tout le processus de développement, de fabrication et de livraison afin de garantir la plus grande sécurité et efficacité.

Deux masques proposés aux abonée·e·s

Le masque visage en tissu “GREEN TEA” Le premier masque exploite les vertus du thé vert. En effet, il est composé de thé vert naturel fermenté aux propriétés antioxydantes et apaisantes. Il est idéal pour calmer les rougeurs et inflammations de la peau. Son odeur est fraîche et agréable et la peau en ressort toute douce. Le masque visage en tissu “HONEY” Le second masque est composé pour sa part de miel d’Acacia. Il est idéal pour bénéficier d’un teint lumineux et d’une peau intensément hydratée. Il permet d’améliorer l’élasticité de la peau et garantir une peau plus saine et plus jeune. Là encore, l’odeur est très douce et divine et laisse la peau délicatement hydratée.

Chaussettes hydratantes, Airplus

Pour terminer, rien de mieux que s’installer confortablement dans son canapé sous un plaid. Et pour parfaire cela, My Sweetie Box #Janvier 2021 propose une paire de chaussettes hydratantes de la marque Airplus. Pour des pieds hydratés et détendus après une longue journée de sollicitations. Airplus propose une gamme complète pour prendre soin de vos pieds. Aux diverses propriétés, designs et couleurs, la marque propose un assortiment de chaussettes qui permettent d’apporter confort, bien-être et cocooning. Les chaussettes Airplus sont imbibées d’huiles essentielles d’Aloé Véra & Vitamine E infusées dans la fibre. Ce composant naturel hydratant et apaisant soulage les pieds avec une extrême douceur et un confort douillet. En plus, elles dégagent une odeur délicate et agréable. Glisser ses pieds dedans relève du pur bonheur ! Elles sont devenues mes chaussettes de prédilection dès que je rentre chez moi. Et il suffit de les laver à 30° pour garder leurs propriétés.

Pour cette première box de 2021, My Sweetie Box a tapé fort ! Des produits pour prendre soin de soi tout en douceur et délicatesse, j’adore ! Surtout vu la période de froid et de petite déprime de la rentrée, c’est absolument parfait ! Cela promet encore une belle année de découvertes à leurs côtés !

Il est encore temps de vous abonner pour recevoir l’édition de Février dans votre boîte aux lettres ! Et bénéficiez de 10% de remise sur le site My Sweetie Box avec le code FNI10 (offre valable jusqu’au 31 Janvier 2021 inclus).