Découvrez avec moi la My Sweetie Box #Décembre 2020, la dernière de l’année. Le thème “Brilliant Wishes” vous offre tout ce dont vous avez besoin pour un Noël magique rempli de féérie ! C’est parti !

My Sweetie Box #Décembre 2020 : la box des fêtes

Le mois dernier, je vous avais présenté le thème “En mode Off” de My Sweetie Box de Novembre. Ce mois-ci, découvrons ensemble les produits et échantillons sur le thème “Brilliant Wishes”. Un thème Noël visant à faire pétiller votre fin d’année ! Le mantra du mois est “fais des projets comme si tu étais là pour l’éternité”, que je comprends comme le fait de ne pas se mettre de barrières.

Gel-crème de jour Alpha KM, Noreva

Débutons la découverte de ce qui compose My Sweetie Box #Décembre 2020 par une marque qu’on ne présente plus : Noreva. Souvent présente dans le contenu de My Sweetie Box, il s’agit ici du gel-crème de jour Alpha KM.

Ce gel-Crème de jour est un soin anti-âge à triple action : lissant, réparateur et raffermissant. Il est spécifiquement formulé pour les peaux sensibles ne supportant pas les soins anti-âge classiques. Grâce à une association d’actifs qui stimulent la synthèse de collagène, cette crème permet de renforcer la cohésion entre le derme et l’épiderme. L’idée est donc de reconstruire la peau qui se retend et donc réduit les rides. Sa formule permet également d’améliorer l’hydratation de la peau pour lui apporter douceur et confort.

N’ayant pas vraiment encore de rides, ni vraiment l’envie d’être pro-active, j’ai offert cette crème à ma maman. Elle ne l’a pas testé depuis suffisamment longtemps pour que je puisse vous dire si ça marche vraiment. Ce que je peux vous confier c’est que c’est une crème à la texture agréable qui pénètre rapidement dans la peau. L’odeur me plaît plutôt bien personnellement. Et on apprécie fortement que ce produit soit fabriqué en France. Vous pouvez très bien l’utiliser comme base de maquillage pour une meilleure adhérence et pour protéger la peau.

Crayon yeux Jumbo Irisé, De Bruyère Beauté

Pour continuer sur la lancée des marques que l’on croise souvent dans nos coffrets, My Sweetie Box #Décembre 2020 propose un crayon pour les yeux De Bruyère Beauté.

J’étais super contente de trouver ce crayon Jumbo irisé dans ma box car tous mes crayons pour les yeux sont noirs. Cette année, j’avais envie de tenter autre chose, du coup c’est parfait ! Celui-ci est de couleur marron beige au fini irisé. Idéal pour un maquillage qui illumine le regard tout en restant relativement discret. En effet, je ne suis pas ultra fan des couleurs trop flashy. Cette couleur est donc parfaite pour moi.

Ce crayon yeux Jumbo irisé se présente comme un produit 2 en 1 qui s’utilise autant en liner qu’en fard à paupière. Dans la réalité, la mine étant assez épaisse, il est difficile de faire dans le détail. Cependant, il est idéal pour couvrir les paupières. La texture est crémeuse et agréable, ce qui rend l’application très facile. Pour appuyer encore plus le regard, on peut l’utiliser comme base et ajouter du fard à paupière.

De la même marque que le produit précédent, j’ai pu découvrir un petit flacon de Fluide Glowy Lollipops.

Au look festif et fruité, il s’agit d’une enlumineur liquide léger qui illumine immédiatement la peau. Celle-ci se pare d’un aspect lissé et éclatant qui assure un effet bonne mine. On peut même en appliquer sur notre décolleté pour un fini glamour.

Sa formule composée de vitamine E a un effet anti-âge. La texture n’est pas désagréable, pénètre rapidement et sèche rapidement. L’odeur est très agréable. Petite astuce : on peut mélanger un peu de ce fluide avec notre base de fond de teint habituelle pour un effet coup d’éclat.

Shampooing Cocon, HIP

Puisqu’il n’est pas que question de visage et de maquillage, My Sweetie Box #Décembre 2020 propose un petit flacon de shampooing. Au packaging épuré, le Shampooing Cocon de HIP pour cheveux secs ou abîmés promet de vous marquer. HIP France puise son inspiration dans la tradition cosmétique naturelle basée sur un rituel sensoriel ressourçant et équilibrant pour le corps et l’esprit selon l’approche holistique. Conçus comme des œuvres d’art (couleur, odeur, touché…), soit vous adorez leurs produits, soit vous les détestez. Ce shampooing est composé à 92% d’ingrédients naturels. Il utilise des conservateurs 100% “green” et des ingrédients végétaux imitant l’action “silicone” des shampoings classiques. Par exemple, les ectraits d’Hibiscus et d’algue marine permet de gainer les cheveux. Une base lavante douce lui permet de ne pas irriter le cuir chevelu, notamment grâce à l’extrait de Camomille romaine. Enfin, son parfum 100% nautrel à base d’huile essentielle d’Ylang Ylang est très agréable. Bonus, lui aussi est entièrement fabriqué en France. Malheureusement pour moi, il contient encore trop de composants controversés pour que je l’utilise. Je préfère privilégier des compositions plus clean pour protéger mes cheveux.

Bracelet Diana, Zaïko Jewelry

Pour terminer sur My Sweetie Box #Décembre 2020, c’est un accessoire qui nous est proposé. Que ce soit pour porter lors du réveillon ou pour offrir à Noël, c’est une très bonne initiative. C’est donc Zaïko Jewelry qui est mis à l’honneur. Il s’agit d’une jeune marque de bijoux haute fantaisie créée en 2019. Elle naît de l’envie d’entreprendre et de la découverte de l’univers de la bijouterie haute fantaisie.

Chaque pièce est pensée, dessinée et réalisée à la main par la créatrice de la marque dans son atelier en Picardie. Avec des matériaux comme le plaqué or, l’acier inoxydable ou encore le laiton doré à l’or fin, les bijoux Zaïko sont faits pour résister à la vraie vie des femmes. Avant d’être validé, chaque modèle est porté pendant plusieurs semaines par différentes femmes, afin de proposer des bijoux agréables à porter.

Le bracelet Diana est un bracelet en acier inoxydable aux finitions dorées. Si cette couleur vous plaît, alors elle se mariera à merveille avec toutes vos tenues. L’avantage des mailles imposantes est que cela lui confère un aspect tendance, quel que soit votre style.

Pour cette année 2020, My Sweetie Box nous a offert de superbes découvertes ! Bien sûr, il y a toujours des produits qui ne conviennent pas toujours à notre routine beauté. Cependant, c’est du coup un plaisir de pouvoir faire découvrir ces produits à notre entourage.

Il est encore temps de vous abonner pour recevoir l'édition de Janvier dans votre boîte aux lettres !