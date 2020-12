OPPI présente Piks, un jeu éducatif multirécompensé

OPPI, start up français, présente un nouveau jeu de construction, un jeu éducatif multirécompensé, pour les enfants de 3 à 12 ans. Un jeu de construction original, aux possibilités infinies, qui favorise la concentration et la créativité. Un jeu français à retrouver au pied du sapin de Noël !

OPPI est une start up française, créée en 2018, par deux frères, qui se sont lancés dans l’aventure Piks. Un jeu de construction original, aux possibilités infinies, favorisant la concentration, l’observation et l’imagination. Un jeu créé en collaboration avec des professionnels de l’enfance et du design. Piks a remporté de nombreux prix, dont récemment le Grand prix du Jouet 2020.

Le jeu Piks est à découvrir dans plusieurs formats, des coffrets plus ou moins complets, pour pouvoir réaliser de surprenantes créations. Un jeu beau et de qualité, avec des matériaux sélectionnés, sains, sécurisants et éco-responsables. Ainsi Piks est en bois massif naturel issu de forêts et sources éco-responsables et du silicone non-toxique, respectant la Directive européenne RoHS. Les coffrets sont, quant à eux, en carton.

Dans les coffrets sont à retrouver des plaques de bois de différentes formes, et aux coins arrondis, bien évidemment, et de petits cônes de couleurs, de différentes tailles également. A l’intérieur se trouve aussi un livret qui présente le jeu. Ainsi le but du jeu est simple, les enfants doivent créer la structure la plus originale et impressionnante, sans laisser tomber aucune pièce. Quatre possibilités de jeux sont même suggérées, pour donner une directive aux enfants. La motricité fine, l’observation, l’équilibre et l’imagination sont ainsi travaillés, tout en s’amusant. Le jeu est simple et pourtant passionnant, avec toutes ces pièces à manipuler, à équilibrer, pour tenter de reproduire une figure ou en créer une surprenante.

Des cartes créatives sont aussi à retrouver, pour compléter le jeu, présentant des figures plus ou moins difficiles, avec des niveaux de difficulté, pour créer d’incroyables crocodiles, tours d’équilibre, tours inversées, bonhommes, ponts, petites montagnes, fusées, tours infernales…

Piks est un nouveau jeu éducatif, multirécompensé, est simple et pourtant captivant. Un jeu d’adresse, de motricité fine, d’observation et de créativité, qui plaira autant aux enfants qu’aux parents et donc à retrouver au pied du sapin de Noël !

Le jeu Piks, de la start up française OPPI, est à découvrir par ici.