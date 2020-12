Recherche d’emploi – Trouver son job de rêve

Il y a six mois, j’ai eu la chance de trouver un travail vraiment incroyable dans une entreprise de renommée internationale. J’ai un salaire extrêmement généreux, des patrons très flexibles, solidaires et compréhensifs, et une culture saine et respectueuse.Maintenant il est difficile de croire qu’il y a un an j’ai travaillé dans une petite organisation à but non lucratif.

La nature de mon entreprise précédente et surtout le manque d’effectif a rendu mon travail très difficile et réactif avec des urgences qui surgissaient et m’obligeaient à consacrer trop de temps à les résoudre, en laissant tout le reste de côté. J’avais souvent l’impression d’être en retard, et c’est pour ça que j’ai parfois dû faire des heures supplémentaires pour rendre la charge de travail plus gérable. J’étais l’exception, donc je n’étais pas payée pour cela. J’avais des jours où je n’avais pas le temps de déjeuner ou même de m’arrêter pour boire suffisamment d’eau. Comme beaucoup d’entre vous, pendant les week-ends j’étais complètement épuisée émotionnellement et j’utilisais mon temps libre pour me préparer à la semaine de travail. J’étais crevée et surchargée de travail.

En plus de cela, mon lieu de travail avait une culture de la gentillesse et tout le monde pensait que tout va bien, alors quand j’ai soulevé des problèmes concernant notre culture de travail ou l’immense stress de mon travail, j’ai été traitée comme si j’inventais des choses ou comme si j’étais mauvaise à gestion du temps et avais besoin de travailler sur mes compétences.

Ce n’est pas surprenant qu’en ce moment je suis complètement satisfaite de l’organisation pour laquelle je travaille. J’apprécie le travail que je fais et j’ai d’excellentes relations professionnelles avec mes collègues et mon patron ainsi qu’une amitié en dehors du travail. Je ne dois plus faire d’heures supplémentaires pour terminer le travail. Je ne ressens pas autant de stress qu’avant, alors je profite toujours de mon temps libre et je fais les choses que j’aime. Cela m’aide vraiment à maintenir mon équilibre vie pro – vie perso et à rester heureuse et en bonne santé.

J’ai trouvé l’emploi de mes rêves. Bonne chance dans la recherche du vôtre!