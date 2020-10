Créer une atmosphère équilibrée et détendue sur le lieu de travail

Lorsqu’il s’agit de protection contre le bruit au travail, la plupart du temps, tout le monde pense à une usine, un atelier ou une usine bruyante par les machines. Il est vrai que dans de nombreuses usines et usines, les niveaux de bruit persistants dépassent la valeur limite, mais aujourd’hui, presque tous ces lieux de travail offrent une protection contre le bruit aux travailleurs munis de casques antibruit.

Mais qu’en est-il des bureaux à une pièce ?

Peu de gens pensent peut-être que la pollution sonore peut être un problème pendant le travail de bureau, bien que le bruit de fond constant, tel que le bruit des ordinateurs, des appareils techniques, des téléphones et des conversations avec des collègues, puisse avoir de graves conséquences pour les bureaux de plus en plus répandus. Un bruit constant rend la réflexion difficile, altère la mémoire et peut nuire aux performances de travail.

Comment se protéger du bruit au bureau ?

Il ne serait probablement pas confortable de porter des cache-oreilles toute la journée pour les employés de bureau, mais pour un environnement de travail sain, une solution pour réduire le bruit est absolument nécessaire. Il est recommandé de placer des panneaux insonorisants sur les surfaces des plafonds et des murs, et nous recommandons des rideaux insonorisants devant les fenêtres et les grandes surfaces vitrées. Ces accessoires pour la maison en textile tissé dense peuvent également être utilisés comme cloisons dans les bureaux à aire ouverte. Dans le cas des sols, à l’aide de tapis acoustiques, on peut atténuer le bruit des chaises, des semelles de chaussures, des chocs. Une acoustique adéquate – pour un discours intelligible et clair – et une isolation phonique sont d’une importance capitale dans les salles de réunion ou de conférence, car les participants à des négociations importantes ne voudront probablement pas que le contenu d’un plan d’affaires ou d’une réunion tombe dans les oreilles de personnes non initiées.

Avec réduction du bruit pour un résultat plus créatif et productif ?



Malheureusement, le stress est devenu une partie de notre vie quotidienne, nous devrions donc essayer de créer une atmosphère équilibrée autour de nous lorsque cela est possible. De nombreuses personnes passent la plupart de leurs journées au travail, quelles que soient l’ambiance et la qualité de leurs heures de travail chargées. Travailler de bonne humeur, dans un environnement calme et équilibré s’est avéré plus efficace et de meilleurs résultats peuvent être obtenus. Et en cela, la réduction du bruit et des bruits de base désagréables joue un grand rôle.

Quel niveau de bruit peut causer des problèmes ?

Selon les recherches, à 65 décibels, les chances d’une crise cardiaque augmentent! Il s’agit du niveau sonore moyen mesuré dans les bureaux. 45% des travailleurs ont des difficultés à se concentrer même à des valeurs inférieures (55 à 60 décibels), mais les troubles mentaux sont déjà ressentis au-dessus de 40 décibels. Un quart des Hongrois estiment que leur performance au travail et leur bien-être sont affectés par le bruit persistant des bureaux. Selon les enquêtes, la surdité due au bruit en Europe est la maladie professionnelle la plus courante. Le nombre d’accidents du travail est également en augmentation, dont certains sont dus à des problèmes d’audition et / ou du système nerveux dus aux effets néfastes du bruit rideau anti bruit.

Des employés en bonne santé pour un environnement plus sain

Les conséquences négatives du bruit se manifestent également par des symptômes physiques. Ils vous rendent nerveux, causent des maux de tête, augmentent la tension artérielle, causent des problèmes de système digestif et nerveux, un taux de cholestérol élevé et même des maladies cardiaques. En raison de maladies et de malaises fréquents, les travailleurs peuvent être contraints de prendre un congé de maladie ou de subir des examens médicaux plus que nécessaire, ce qui peut même signifier qu’ils peuvent être sans travail pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Cela peut mettre en péril les moyens de subsistance et les entreprises peuvent avoir des difficultés à remplacer un employé perdu. Il n’est pas facile de remplacer les professionnels, la formation et l’éducation de nouveaux collègues s’accompagnent d’une tâche supplémentaire. Tout cela peut être évité en travaillant sur la réduction du bruit sur le lieu de travail. Dans une ambiance de travail plus calme et détendue, chacun peut se sentir plus à l’aise, se fatiguer moins à la fin de la journée et travailler plus efficacement! Efforcez-vous de réduire autant que possible le bruit dans les bureaux, des résultats positifs apparaîtront dans un court laps de temps.