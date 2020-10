Pâte à tartiner sans lactose Pierre Chauvet

Pierre Chauvet, artisan chocolatier glacier pâtissier présente un produit pour tous, une pâte à tartiner chocolat noisette, sans lactose. Une pâte à tartiner surprenante et délicieuse, pour tous les moments de gourmandises, du petit-déjeuner, au goûter, au dessert !

Pierre Chauvet est un artisan chocolatier glacier pâtissier renommé qui, avec son entreprise familiale, propose différents produits gourmands. Ainsi différentes spécialités chocolatées, entre autres, sont à découvrir et déguster tels que des chocolats, des pralinés, des carrés mille-feuilles, des orangettes, des chardons, des pâtes à tartiner, des tablettes, des gâteaux et biscuits.

Suivant un savoir-faire et des recettes authentiques, Pierre Chauvet s’en inspire et présente une pâte à tartiner pour tous, sans lactose, ainsi tous les enfants, même les plus grands, qui ont des intolérances particulières. Elle est aussi adaptée au régime vegan. Sans lait, la pâte à tartiner reste onctueuse, avec une douceur chocolatée savoureuse et un petit goût de noisettes.

Le plaisir est entier, avec cette pâte à tartiner chocolat noisette sans lactose, offrant un mélange bien équilibré, doux et savoureux. La pâte se tartine facilement, elle est idéale pour les petits-déjeuners, mais aussi pour les goûter, sur du pain ou encore incontournable pour les desserts, sur des crêpes, des pancakes, des gaufres. Elle peut aussi se déguster à la petite cuillère, offrant un pur instant de gourmandise et de plaisir.

Rondeur et finesse sont au rendez-vous, tout comme le fondant et l’onctuosité, dans cette pâte à tartiner pensée pour tous. Le pot est sobre et élégant, tout comme les produits Pierre Chauvet, il invite à la dégustation et à la gourmandise.

La pâte à tartiner chocolat noisette sans lactose de Pierre Chauvet est une recette authentique et délicieuse, un instant fondant et gourmand, à savourer dès le petit-déjeuner, pour débuter une bonne journée, et pour tous, les personnes intolérantes au lactose, ou pour les régimes vegan.

