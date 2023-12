Mystères et secrets de Notre-Dame de Paris – Ed. Larousse

Mystères et secrets de Notre-Dame de Paris est un bel ouvrage, des éditions Larousse, paru en octobre 2023. Un documentaire fabuleux, de Mathieu Lours, qui propose de découvrir l’incroyable histoire de la mythique cathédrale, symbole de Paris et de la France.

C’est avec un sommaire, et une gargouille, que débute l’ouvrage. Onze grandes parties semblent donc à découvrir, pour la véritable épopée historique de ce magnifique monument. Une cathédrale millénaire, à découvrir au fil des pages, de siècle en siècle, pour une visite unique, riche et variée. Ainsi l’histoire commence par l’avant, avec une construction en 1163, et dont l’aspect et la structure restent très différents de l’édifice actuel. La cathédrale parisienne est venue prendre place dans une ville ancienne. Ce terme n’existe pas encore, mais un édifice destiné à abriter le culte chrétien, se voit construit. Dans la ville gallo-romaine, le centre de la vie, ne se trouve pas de ce côté-là…

Le bel ouvrage est riche et fort intéressant. Il présente la cathédrale Notre Dame de Paris, de sa construction, du XIIème siècle, même avant, jusqu’au XIVème siècle. Des restaurations jusqu’aux grandes cérémonies, l’histoire de la cathédrale est fascinante. Le livre vient ainsi tout décrire, grandes étapes d’édification, restauration, défi de construction, histoire, personnages et trésors. L’ensemble est bien décrit et découpé, pour retrouver la cathédrale au fil du temps, entre mystères et secrets. De nombreuses photographies superbes, des plans, des gravures, des manuscrits, viennent parfaitement compléter le livre. Le défi de sa reconstruction, depuis l’incendie qui l’a ravagé, en 2019, trouve également sa place, dans cet ouvrage.

