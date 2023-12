Night fever – Ed. Delcourt

Night fever est un récit complet, d’Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2023. Un nouveau thriller palpitant, qui entraîne, les lecteurs et lectrices, au cœur du monde de la nuit, face à un homme confronté à l’obscurité tapie au fond de lui.

Le deuxième jour du salon, il a raté son rendez-vous du petit déjeuner avec Irma, de Colossus Italie. Il n’a même pas été en retard. Il a juste totalement oublié ! Une heure après, il a croisé Irma dans l’ascenseur. Elle lui a jeté un regard de la mort. Il se demandait pourquoi. Puis, leur petit déjeuner lui est revenu à l’esprit. Il s’est excusé bien bas… Mais, bien évidemment, personne n’aime qu’on l’oublie ! Elle lui a tourné le dos. Il est resté là, comme un con, le temps que l’ascenseur se referme et l’emporte vers sa chambre. Il a essayé de dormir, mais il n’a pas réussi. En mai 1978, Jonathan Webb était en voyage d’affaires. Dans l’avion, il avait pour habitude de relire les manuscrits qu’il lui fallait proposer aux acheteurs étrangers. Pendant la deuxième partie du voyage, il dormait cinq ou six heures, avant d’atterrir.

Le récit original, surprenant et sombre, invitant à suivre un homme qui fait le point sur sa vie et se laisse entraîner par un côté noir. Alors que Jonathan ne parvient plus à dormir, il sort, pour parcourir les rues de Paris. Il suit un étrange couple masqué, jusque dans un lieu où des personnes se retrouvent, pour des nuits parisiennes, entre drogue, alcool, jeu, violence et sexe. Là, il va rencontrer le mystérieux et violent Rainer… Il se laisse facilement emporter par ce monde caché de la nuit, sans règles ni limites, pour se laisser piéger et sombrer ! La bande dessinée présente un thriller captivant et violent, plutôt bien mené, offrant à découvrir la noirceur de l’âme. Entre pulsion primale et déprime, la vie de Jonathan va rapidement basculer. Le dessin reste dynamique, jouant avec les ombres et un découpage efficace.

Night fever est un comic sombre et palpitant, des éditions Delcourt, qui présente la part sombre d’un être, quelque peu perdu. Un thriller bien mené, d’un homme qui va être confronté à l’obscurité tapie au fond de lui, durant les nuits parisiennes, entre drogue, jeu, violence, sexe…

