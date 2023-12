Sodastream – Découvrez la machine Art couleur marbre

Sodastream fait partie des coups de cœur de la rédaction depuis 2020. Du coup, on s’est dit que ce serait sympa de vous présenter leur machine Art version couleur « marbre » comme idée de cadeau de Noël. Car en plus de faire pétiller l’eau du robinet, elle fera son petit effet sur le comptoir de nos cuisines.

Sodastream Art – Une machine à eau pétillante

Sodastream a de plus en plus la cote auprès des consommateurs. Il faut dire qu’elle a réussi le pari de nous permettre de minimiser l’achat de bouteilles en plastique dans le simple fait de réaliser de l’eau gazéifiée. Tout cela grâce aux différentes machines que propose la marque, à savoir :

La classique Terra aux finitions compactes, qui se démarque par sa facilité d’utilisation

La ART qui surprend par ses lignes élégantes et son levier de gazéification ergonomique

La e-Terra, une machine à eau électrique qui permet de gazéifier l'eau en une seule pression

La Gaia, plus discrète et pourtant tout aussi efficace

La Duo, la petite nouvelle qui surprend avec ses deux bouteilles, une carafe en verre 1L ainsi qu'une carafe nomade.

Sodastream ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de surprendre ses utilisateurs avec des machines à l’esthétisme différent. Et régulièrement, elle propose de nouvelles couleurs de façon à répondre aux goûts de chacun.

C’est notamment le cas pour la machine Art que la marque propose couleur marbre, elle est superbe, il fallait qu’on vous la présente !

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez que la machine Sodastream Art fait partie de nos préférées. On aime son look intemporel, sa forme élégante, et bien sûr son levier qui permet de faire pétiller l’eau en un coup de main. Alors, quand on a vu que la marque proposait une couleur « marbre », on a tout de suite été séduit. La couleur noire et les motifs marbre se marient à merveille. Quant aux liserés argentés, ils finissent d’embellir le tout avec classe. Franchement, elle est superbe !

Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir une Sodastream sur le comptoir de la cuisine. Elle a su conquérir plus d’une personne en recherche d’économiser de l’argent, de respecter l’environnement en réduisant les déchets, mais aussi dans le simple fait de créer son eau pétillante soi-même. Alors, n’hésitez pas à vous renseigner davantage sur cette machine qui – nous en sommes sûrs – s’imposera rapidement comme essentielle à votre vie de tous les jours.

Joyeux Noël avec Sodastream !