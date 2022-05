Neil Young Original Release Series Volume 4 Édition : une partie de l’œuvre du Loner publiée dans les 80’s.

Reprise Records, le label historique de Neil Young, sort aujourd’hui Official Release Series Vol 4, Discs 13, 14, 20, 21. Ce coffret collector rassemble une partie de l’œuvre éclectique et captivante du Loner publiée durant les 80’s. Suivez le guide.

Après l’énorme succès public de Rust Never Sleeps (1979) et de la tournée immortalisée par le bien nommé Live Rust (1979), Neil Young attaque la nouvelle décennie avec Hawks & Doves (1980), soit neuf chansons country folk portées par la foi, le renouveau et l’espoir de jours meilleurs. Pour cet album, Neil Young opte pour la dynamique de la guitare acoustique et délaisse la haute tension électrique crée avec son groupe Crazy Horse sur le précédent Rust Never Sleeps. On apprécie The Old Homestead titre de plus de sept minutes qui selon l’avis de certains fait référence à la relation de Neil Young avec CSNY. A cette époque, Neil Young est perturbé par la santé de son fils atteint d’infirmité motrice cérébrale avec lequel il essaye en vain de communiquer. On retrouve le combat d’un père pour son fils, une certaine persévérance face à l’adversité dans Stayin’ Power, Coastline aux côtés d’hymnes qui glorifient le travail et l’Amérique Union Man, Comin’ Apart at Every Nail, Hawks & Doves. Pour apprécier cet opus, éteignez les lumières, allumez une bougie et laisser vous porter. L’année suivante, Neil Young retrouve ses copains de Crazy Horse pour enregistrer Re-ac-tor, un album de rock dur et désordonné où les guitares lourdes s’en donnent à cœur joie. On sent que les quatre rockers s’amusent, sont en total roue libre. Le groupe joue soudé, avec la force et la férocité qu’on leur connaît. Seul bémol, certains textes paraissent parfois légers, surchargés d’overdubs vocaux parfois irritants sur Opera Star ou semblent improvisés dans l’urgence comme T-Bone avec ces phrases répétées en boucle. Toutefois, l’album recèle de très bons titres tels Surfer Joe And Moe The Sleaze ou Southern Pacific. On apprécie Motor City dans lequel Neil Young critique les voitures japonaises et le cynique Rapid Transit qui s’attaque à la new wave naissante des 80’s. Mention spéciale pour Shots qui clôture l’album, une chanson fascinante, menaçante avec ces guitares qui cisaillent, cette batterie comme un cheval au galop, ces bruits de coup de feu. De 1982 à 1987, Neil Young quittera Reprise Records et sort 5 albums chez Geffen avant de se fâcher avec le boss David Geffen. De retour chez Reprise Records, This Note’s For You est une nouvelle aventure et expérience musicale vers des territoires encore jamais explorés jusqu’ici. Epaulé d’une solide section de cuivres, le loner s’attaque cette fois au R&B et au blues avec une foi inoxydable. L’album est plein d’énergie, coloré de belles parties instrumentales. On y trouve de petites pépites cuivrées telles Ten Men Workin, This Note’s for You, This Note’s for You et surtout Sunny Inside un titre R&B dans l’esprit de Wilson Pickett avec cette rythmique cadencée, ces cuivres rutilants, chargés de chaleur. Les autres titres sont des ballades bluesy sur lesquelles le chant est bien mis en avant, des chansons où l’artiste semble être plus impliqué personnellement qu’il ne l’était depuis des années. Dernier opus du coffret, Eldorado, un EP de 5 titres sorti au Japon et en Australie qui propose Cocaine Eyes et Heavy Love , deux titres tonitruants qui ne figurent sur aucun autre album tandis que Don’t Cry, On Broadway et Eldorado paraitront en 1989 sur l’album Freedom. Ce coffret disponible en format quatre disques vinyle ou CD est un beau cadeau pour les fans. Merci Mister Young !

Jean-Christophe Mary

Neil Young Official Release Series Vol 4

LP 1 / CD 1: Hawks & Doves

Little Wing The Old Homestead Lost in Space Captain Kennedy Stayin’ Power Coastline Union Man Comin’ Apart at Every Nail Hawks & Doves

LP 2 / CD 2: Re-ac-tor

Opera Star Surfer Joe and Moe the Sleaze T-Bone Get Back on It Southern Pacific Motor City Rapid Transit Shots

LP 3 / CD 3: This Note’s For You

Ten Men Workin’ This Note’s for You Coupe de Ville Life In The City Twilight Married Man Sunny Inside Can’t Believe Your Lyin’ Hey Hey One Thing

LP 4 / CD 4: Eldorado