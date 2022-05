Je n’ai pas (très) peur toute seule est un bel album, avec plein de petits trous, des éditions Usborne, paru en mars 2022. Une histoire rassurante, pour les jeunes lecteurs, à partir de 3 ans, qui vient montrer, que d’une manière ou d’une autre, on n’est jamais vraiment tout seul.

Dans la famille d’une jeune fille, tous les matins, tout le monde prend un grand petit-déjeuner. Tous ensemble, le repas est très animé. Elle est au milieu de tous et aime voir plein de monde autour d’elle. Ainsi, elle n’est presque jamais seule. A l’école, elle a plein d’amis bavards. Le cours de gym est rythmé par plein d’enfants remuants. Le bus est plein à craquer, d’ailleurs son papa dit qu’il y a trop de monde. Mais cela ne la dérange pas… Lorsqu’ils reviennent de l’école, avec papa, la maison est vide, car personne n’est encore rentré. Heureusement, la jeune fille est avec son papa.

L’histoire est pétillante, avec cette jeune fille qui explique, plus ou moins, son quotidien et sa peur de se retrouver seule. La narration est bien construite, le texte travaillé, tant sur les phrases que sur la mise en page. En effet, parfois comme une bande dessinée, des phrases accompagnent des images, et des paroles, les personnages. La peur de la solitude est au cœur de cet album, très agréable à lire et à découvrir, venant rassurer les enfants. A travers des scènes simples, du quotidien et de la vie de famille, les jeunes lecteurs vont se reconnaître facilement. Le récit est joyeux, attendrissant, avec une belle relation entre les enfants et les parents. Un amour unique, un lien inconditionnel, qui fait que l’on ne se sent jamais seul… Le dessin est tout aussi beau et travaillé, avec des pages ajourées, jouant ainsi sur différentes scènes.

Je n’ai pas (très) peur toute seule est un bel album, à trous, et rassurant, des éditions Usborne. Un livre doux, sensible et réconfortant, sur le thème de la solitude, de la peur de se retrouver seul, mais aussi sur le lien solide et inconditionnel de l’amour parental.

