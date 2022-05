Game au vert – Editions Bamboo

Game au vert est une bande dessinée de Damián Campanario Hernández et Esteban Hernández, parue aux éditions Bamboo, fin mars 2022. Une grande aventure, pour un jeune citadin, qui se retrouve, pour les vacances, chez ses grands-parents, en pleine forêt, déconnecté de tout.

Dans une ville futuriste, sur un grand balcon d’un immeuble, une maman demande à son fils s’il est content d’aller quelques jours, chez ses Yayos. Le jeune garçon affirme qu’il n’est pas content et qu’il veut rester avec ses mamans ! Dans la voiture, l’une d’elles attache l’enfant. Elle explique qu’elles travaillent toutes les deux, par conséquent, elles ne peuvent pas rester avec lui, maintenant que l’école est finie. Ce n’est que dans quelques jours que les mamans pourront prendre des vacances. En attendant, il doit aller chez ses grands-parents, à qui il manque. Daniel réplique aussi que ses Yayos peuvent venir le voir… L’autre maman affirme qu’ils aimeraient bien, mais chez eux, c’est trop petit. De plus c’est la première fois que le jeune garçon quitte la ville, il devrait être heureux de découvrir autre chose… Daniel reste fixé sur ses idées, affirmant qu’il aime la ville et ne veut pas la quitter !

C’est un jeune garçon de la ville, toujours les yeux fixés sur les écrans, qui est à découvrir, dans cet album. Le garçon va perdre quelques repères et devoir vivre pendant deux semaines avec ses grands-parents, éloignés de tout, dans la forêt. Après une séparation plutôt difficile, durant laquelle les mamans se posent aussi des questions, le jeune garçon semble avoir des difficultés à s’acclimater. Mais tout va changer lorsqu’un personnage incroyable va faire irruption à la porte de la maison. Une succession de défis attend alors le jeune héros qui va être aidé par sa famille et les voisins, afin de découvrir, tout en s’amusant, la nature qui l’entoure. Le récit est plutôt plaisant, bien posé et attrayant, pour les jeunes lecteurs, qui aimeraient certainement vivre une telle aventure. La bande dessinée est bien rythmée, invitant à regarder autour de soi, apportant de belles leçons de vie, à travers les épreuves et la sagesse des paroles des grands-parents. Les personnages sont attachants, touchants, pour cette aventure dépaysante, simple et bienfaisante. Le dessin est curieux, très structuré, assez expressif et coloré.

Game au vert est un album, des éditions Bamboo, qui présente une aventure pleine de découvertes, au sein de la nature. Quelques journées de vacances loin de tout, entre moments de découverte, tendresse, partage, savoir, héritage, vraie vie, nature, exploration…

